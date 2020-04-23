Энергетика

РБКРБКСтоимость нефти Brent выросла более чем на 5%

Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на утро 24 апреля. Так, в 7:00 мск баррель североморской нефти с поставкой в июне стоил $22,59, что на 5,6% выше, чем цена при закрытии предыдущей сессии ($21,33).
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Стоимость нефти Brent выросла более чем на 5%

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