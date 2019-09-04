Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,45%, составив $54,85 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,03% — до $58,64 за баррель.
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Цены на нефть в среду утром растут после сильного снижения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:47
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По меньшей мере 150 боевиков радикальных движений сдались афганским военным в восточной провинции Кунар, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора провинции.
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В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
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Аргументы и Факты 10:50
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Россияне стали реже говорить по мобильным телефонам
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Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
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Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Политика
В Раде заявили о риске установления диктатуры на Украине
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский формирует вертикаль власти, которая может впоследствии привести к установлению «жёсткой диктатуры» в стране.
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Сергей Безруков объявил планы Большого Детского фестиваля
Помимо театра, в фестиваль вошли и другие направления перформативного искусства: «Кино для детей» (куратор кинорежиссер Александр Абадашьян), «Цирковые шоу для детей» (куратор цирковой артист Эдгар Запашный), «Мюзиклы для детей» (куратор композитор Максим Дунаевский).
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Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Армия и оружие
Захарова раскритиковала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически прокомментировала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу.
ФАН 07:15
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
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Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Авто
Mercedes-Benz отказался от участия в нескольких автосалонах
Nissan отказался от участия несколько лет назад, а Volvo — несколько лет назад, и они вернулись в шоу.
SpeedMe 05:31
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28
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Стало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву
ProstoProSport 15:35
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
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Сборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами
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Бомбардир.ру 14:56
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В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
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Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
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Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Ханна рассекретила имя дочери спустя год
3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.
WMJ.ru 05:01
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Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт вчера в 04:46
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00