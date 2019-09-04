Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.
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Цены на нефть в среду утром растут после сильного снижения накануне
Московский Комсомолец03 сентября в 22:47
Кризис откладывается: цена на нефть выросла на 3% после оптимистичных отчетов
Новые Известиявчера в 10:58
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Происшествия
Тело пропавшей на свидании женщины выкопали на окраине Петербурга
Накануне полиция обнаружила тело 49-летней жительницы города, закопанной на окраине лесопарка.
РЕН ТВ вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Политика
Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии
Россия приветствует диалог с Японией, это способствует развитию двусторонних отношений, завил президент РФ Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия 03 сентября в 22:36
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
В ЕС согласовали вопрос продления антироссийских санкций на полгода
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление на полгода санкций против российских граждан и компаний.
Известия вчера в 10:00
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомости вчера в 17:40
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики».
РБК вчера в 14:33
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе оформил хет-трик в составе сборной Аргентины
В составе аргентинцев играл нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе, который в этом матче оформил хет-трик.
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество
Органические продукты запретят продавать в пластиковой упаковке
В России предлагают запретить продажу органической продукции в любой пластиковой упаковке.
РЕН ТВ вчера в 17:47
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru вчера в 01:14
Происшествия
В Италии российские туристы задержали уличного вора
В центре итальянской Болоньи двое туристов из России смогли задержать уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной девушек, которая была вместе с ними.
Известия вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Космос
Лифт на Луну: в сети опубликовали концепцию «космической линии»
Описанная в исследованиях экспертами из Колумбийского и Кембриджского университетов «космическая линия» будет закреплена к поверхности Луны и свисать на геостационарную орбиту вокруг Земли.
Кубань 24 вчера в 17:29
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Армия и оружие
Спутник зафиксировал развернутые С-400 в Турции
Ракеты базируются на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. В компании заявили, что якобы радары С-400 развернуты и находятся в рабочем режиме.
РЕН ТВ вчера в 21:04
Политика
США и Китай проведут торговые переговоры в октябре в Вашингтоне
США и КНР договорились провести очередные торгово-экономические переговоры в начале октября в Вашингтоне.
Коммерсантъ вчера в 22:11
Общество
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.
MobiDevices 03 сентября в 14:24
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли
Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости вчера в 05:52