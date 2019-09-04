Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.
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Кризис откладывается: цена на нефть выросла на 3% после оптимистичных отчетов
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
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Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
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США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая.
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Piter.tv вчера в 10:56
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ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО
Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ вчера в 11:13
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В Туве женщина задушила племянницу за плохой уход за коровами
В Туве женщину заподозрили в убийстве собственной племянницы. Между подозреваемой и ее жертвой был конфликт из-за коров.
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В ЕС согласовали вопрос продления антироссийских санкций на полгода
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление на полгода санкций против российских граждан и компаний.
Известия вчера в 10:00
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Премьер Малайзии заявил о возможном обсуждении MH17 с Путиным
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос расследования крушения Boeing MH17 на восточной территории Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:05
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Экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной мира
Бывший руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис назвал причины, по которым считает Пакистан самой опасной страной мира.
Pravda.Ru вчера в 03:59
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Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
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Создатели ГЛОНАСС придумали систему слежки за людьми без спутников
Специалисты российской компании «СпейсТим» разработали систему отслеживания местоположения человека или автомобиля без подключения к спутнику.
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Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан
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Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов
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В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет
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Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
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В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
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Чайка рассказал о продолжающемся давлении на бизнес
Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что удовлетворяется примерно 50% жалоб, поступающих в надзорное ведомство, а в некоторых регионах - до 70%, что говорит как о продолжающемся давлении на бизнес, так и об эффективности правозащитной работы прокуратуры.
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Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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РИА Новости 03 сентября в 20:40