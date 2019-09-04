Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.

Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%

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