Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.
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Кризис откладывается: цена на нефть выросла на 3% после оптимистичных отчетов
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В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
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Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео
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