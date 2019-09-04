Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.

Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Происшествия Автомобиль на МКАД сбил четверых дорожных рабочих Легковой автомобиль сбил на 100-м километре внутренней стороны МКАД четверых дорожных рабочих.

Интернет 419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.

Политика Глава Минздрава Скворцова проведет прямую линию с россиянами Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова намерена провести прямую линию с россиянами.

Шоу-бизнес Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Политика Лавров отказался считать Китай старшим братом России Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Шоу-бизнес Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.

Общество Греф предложил избавиться от экзаменов Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Политика В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.

Общество Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.

Происшествия Двое грабителей взорвали банкомат в подмосковном магазине Двое неизвестных взорвали банкомат в подмосковном магазине "Пятерочка" и похитили деньги. В настоящее время идет розыск злоумышленников.

Происшествия В Туве женщина задушила племянницу за плохой уход за коровами В Туве женщину заподозрили в убийстве собственной племянницы из-за плохого ухода за коровами.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Политика Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17 Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Здоровье Врач назвала обследования, которые нужно проходить регулярно «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой, которая рассказала, какие обследования нужно проходить регулярно.

Гаджеты В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак Израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак.

Экономика В России повысят размер страховых взносов Для реализации идеи планируют увеличить размер взносов в ФСС на 1% Страховая ставка станет 3,9 % вместо нынешних 2,9%. Эти специальные обязательные отчисления в старости призваны гарантировать человеку уход.

Технологии Linux Mint 19.3 получит поддержку дисплеев высокого разрешения Новинка выйдет до конца года и получит ряд улучшений и обновлённых компонентов. news.softpedia.com Как заявил руководитель проекта Linux Mint Клемент Лефевр (Clement Lefebvre), новый релиз ОС запланирован к Рождеству.

Общество Google и YouTube выплатят $170 млн штрафа за сбор данных о детях Компания Google и ее сервис YouTube должны выплатить $170 млн за сбор персональных данных детей без согласия родителей.