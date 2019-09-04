Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.
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Кризис откладывается: цена на нефть выросла на 3% после оптимистичных отчетов
Новые Известиявчера в 10:58
Цены на нефть в среду утром растут после сильного снижения накануне
Московский Комсомолец03 сентября в 22:47
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 02:48, Вашингтон
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Политика
Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить до конца 2020 года
Генеральный директор компании «Вертолеты России», которая входит в Ростех, Андрей Богинский рассказал, что до конца 2020 года планируется завершить сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок, после чего его запустят в серийное производство.
NewInform вчера в 14:02
Происшествия
Полиция Варшавы задержала граждан Украины, готовивших теракт в Польше
Полиция Варшавы в среду, 4 сентября, задержала троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, передает Polsat News.
ИА Новороссия вчера в 11:32
Хоккей
Ярославский «Локомотив» в первом матче проиграл «Спартаку»
Встреча проходила на "Арене-2000" Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" в первом матче нового сезона КХЛ проиграл московскому "Спартаку".
АиФ-Верхняя Волга 02:26
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru вчера в 01:23
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Теннис
Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана.
Нева Спорт 01:06
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском вчера в 12:12
Космос
Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году
Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02 сентября в 02:02
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Энергетика
Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:40
Политика
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском вчера в 13:57
Футбол
Германия против Голландии, Криштиану Роналду в погоне за командой Шевченко. Чего ждать в отборе Евро-2020
Манчини сыграет в Армении и Финляндии, Шачири отказал сборной Группа F. 5 сентября.
Спорт-Экспресс 02:15
Футбол
Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат вчера в 15:35
Здоровье
Новые ФАПы отправились в 3 районных больницы Псковской области
Вера Емельянова констатировала, что национальный проект «Здравоохранение» работает: региону прислали новую партию ФАПов, которые помогут решить проблему доступности медицинской помощи.
Псковское агентство информации 02:18
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Футбол
Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс вчера в 18:38
Гаджеты
Honor представила недорогой смартфон Honor 20s
В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05