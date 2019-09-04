Энергетика

ВедомостиВедомостиСтоимость нефти Brent выросла почти на 4%

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.
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Нефть подешевела на данных о запасах в США

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Цены на нефть в среду утром растут после сильного снижения накануне

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Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
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Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить до конца 2020 года

Генеральный директор компании «Вертолеты России», которая входит в Ростех, Андрей Богинский рассказал, что до конца 2020 года планируется завершить сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок, после чего его запустят в серийное производство.
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Происшествия

Полиция Варшавы задержала граждан Украины, готовивших теракт в Польше

Полиция Варшавы в среду, 4 сентября, задержала троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, передает Polsat News.
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Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

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Хоккей

Ярославский «Локомотив» в первом матче проиграл «Спартаку»

Встреча проходила на "Арене-2000" Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" в первом матче нового сезона КХЛ проиграл московскому "Спартаку".
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Политика

Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru вчера в 01:23
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Теннис

Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана.
Нева Спорт 01:06
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Хоккей

«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России

Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика

Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
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Единоборства

Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
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Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году

Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02 сентября в 02:02
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

REGNUM 02:17
Происшествия

Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Энергетика

Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:40
Политика

Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском вчера в 13:57
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Германия против Голландии, Криштиану Роналду в погоне за командой Шевченко. Чего ждать в отборе Евро-2020

Манчини сыграет в Армении и Финляндии, Шачири отказал сборной Группа F. 5 сентября.
Спорт-Экспресс 02:15
Футбол

Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Новые ФАПы отправились в 3 районных больницы Псковской области

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Псковское агентство информации 02:18
Политика

Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
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Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
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Honor представила недорогой смартфон Honor 20s

В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Экономика

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
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