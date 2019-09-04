Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.
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Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
РИА Новости 01:54
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Политика
Пушков уличил власти Польши в рабской зависимости от США
Российский сенатор Алексей Пушков высказался об опубликованной в издании Polityka статье, в которой говорится о безоговорочном послушании властей Польши в отношении американской администрации.
ФАН вчера в 22:28
Политика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 03 сентября в 01:13
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Наука
Умная перчатка предаст протезу руки сенсорную чувствительность
Разработка позволит наделить сенсорной чувствительностью уже установленные протезы, в которых изначально такая возможность не предполагалась, отмечают исследователи.
Хайтек 03:03
Футбол
ФИФА и РФС намерены создать футбольную школу во Владивостоке
Посетивший Восточный экономический форум президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о планах организации построить во Владивостоке футбольную школу.
Российская газета 00:03
Происшествия
При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
РИА Новости 02:47
Транспорт
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ
По данным издания, правительство утвердило правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, необходимые для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварии.
РИА Новости 03:01
Космос
NASA выбрало миссии для изучения космической погоды
Каждая из представленных NASA гелиофизических миссий получит 400 тысяч долларов для проведения девятимесячного исследования концепции.
Naked Science вчера в 14:28
Здоровье
От многих болезней поможет избавиться хрен
Современные хозяйки применяют хрен во время засолки помидоров и огурцов. Его листы не дают пройти процессу развития плесени в бочках.
Live24 02:52
Политика
Плоды ассоциации: Евросоюз запретил импорт овощей и фруктов из Украины
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое предусматривает ввоз в Евросоюз отдельных товаров из «Незалежной», было подписано при экс-президенте Петре Порошенко.
Новый День вчера в 09:39
Армия и оружие
Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.
РЕН ТВ вчера в 15:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Энергетика
«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
РИА Новости 01:21
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Футбол
Армения может побороться даже за второе место в отборочной группе - Манчини
Напомним, после двух побед подряд в отборочном цикле Евро-2020, Армения оказалась в своей группе на 3-м месте c шестью очками, после Италии (12 очков) и Финляндии (9).
Sputnik Армения вчера в 12:43
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28