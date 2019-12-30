Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent закрепилась выше $67 за баррель
Добавим, ранее в декабре аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что средняя спотовая цена барреля нефти эталонной марки Brent в следующем году может составить $63 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба
В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Политика
РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания
Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.
Общество
Володин предложил пересмотреть метод расчета зарплаты врачей
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил новый способ расчета средних зарплат врачей в эфире телеканала "Россия – 24".
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Экономика
Росстат назвал число бедных россиян
В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Футбол
Самошников покинул «Торпедо». Он перейдет в клуб РПЛ
Защитник Илья Самошников сообщил о решении уйти из «Торпедо».
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Политика
Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
Политика
В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января
Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
Политика
Для чиновников могут ввести правила поведения на корпоративах
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой прописать для чиновников рекомендации по поведению на корпоративах, а также увеличить контроль за расходованием бюджетных средств во время праздников.
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Жоржетт Мьюир считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Происшествия
В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Армия и оружие
В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Политика
Посол России прокомментировал строительство канала Стамбул в Турции
Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала Стамбул между Чёрным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Авто
Volkswagen Arteon прописался в России
Компания Volkswagen сертифицировала в России лифтбек Arteon, соответствующий документ дающий право на реализацию модели на нашем рынке был зарегистрирован сегодня на сайте Росстандарта.
Происшествия
Задержаны двое готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян, пишет РИА "Новости".
Общество
Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»
В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости.
Здоровье
Об опасности употребления семян льна для здоровья предупредило EFSA
Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве, подозреваемого в этом врача задержали.