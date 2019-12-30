Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent закрепилась выше $67 за баррель

Добавим, ранее в декабре аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что средняя спотовая цена барреля нефти эталонной марки Brent в следующем году может составить $63 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цены на нефть растут

RT на русском00:22

Нефть дорожает перед праздниками на фоне напряженности на Ближнем Востоке

ПРАЙМ06:45

Котировки Brent и WTI растут благодаря запасам и нестабильности

Росбалт08:23

Нефть пребывает в «предновогоднем умиротворении»

REGNUM07:58

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на март на Лондонской нефтяной бирже в 12:00 MSK 30 декабря составил $66.88 за баррель

АК&М04:57

«Нас ждет нефтяное цунами»

Expert.ru04:33

Цены на нефть завершили уже 4 недели подряд в плюсе и продолжают расти

Neftegaz.ru03:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба

В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
РБК 09:30
Политика

РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания

Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.
Газета.Ru 07:43
Общество

Володин предложил пересмотреть метод расчета зарплаты врачей

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил новый способ расчета средних зарплат врачей в эфире телеканала "Россия – 24".
Деловое.ТВ 05:23
Общество

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 04:32
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Политика

Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё.
ТАСС 08:19
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Экономика

Росстат назвал число бедных россиян

В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Rambler News Service 08:31
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service 03:24
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Футбол

Самошников покинул «Торпедо». Он перейдет в клуб РПЛ

Защитник Илья Самошников сообщил о решении уйти из «Торпедо».
Sports.ru 09:36
Общество

Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

RT на русском 08:38
Политика

Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
REGNUM 07:55
Политика

В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января

Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
ТАСС 06:52
Политика

Для чиновников могут ввести правила поведения на корпоративах

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой прописать для чиновников рекомендации по поведению на корпоративах, а также увеличить контроль за расходованием бюджетных средств во время праздников.
РЕН ТВ вчера в 21:25
Футбол

Опубликовано видео последнего тоста Глушакова в «Спартаке»

Чемпионат 07:27
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета 09:38
Общество

Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств

РИА Новости 07:59
Политика

США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Жоржетт Мьюир считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:34
Происшествия

В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе

Российская газета 07:00
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Армия и оружие

В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Lenta.ru 08:42
Политика

Посол России прокомментировал строительство канала Стамбул в Турции

Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала Стамбул между Чёрным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Московский Комсомолец Турция 01:44
Авто

Volkswagen Arteon прописался в России

Компания Volkswagen сертифицировала в России лифтбек Arteon, соответствующий документ дающий право на реализацию модели на нашем рынке был зарегистрирован сегодня на сайте Росстандарта.
Autorating.ru 08:45
Происшествия

Задержаны двое готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:36
Общество

Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»

В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости.
Lenta.ru 09:08
Здоровье

Об опасности употребления семян льна для здоровья предупредило EFSA

Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Ugpressa.ru вчера в 02:09
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве, подозреваемого в этом врача задержали.
RT на русском 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное