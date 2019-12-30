Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent закрепилась выше $67 за баррель
Добавим, ранее в декабре аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что средняя спотовая цена барреля нефти эталонной марки Brent в следующем году может составить $63 за баррель.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Космос
Полнолуние и метеоритный дождь: астрономы дали прогноз на январь
Первым астрономическим явлением в 2020 году станет метеоритный дождь, пик которого придется на вечер 3 января.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом
Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Политика
Кремль опубликовал архивные фото и видео Путина
К двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях Кремль опубликовал целый альбом фото- и видеоматериалов, многие из которых никогда ранее не были обнародованы.
Шоу-бизнес
Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов
Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.
Общество
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15 процентов, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
Происшествия
В Барселоне при взрыве в церкви пострадали 14 человек
В результате взрыва пострадали 14 человек. Они госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.
Политика
Захарова назвала причину вызова посла России в МИД Польши
Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла объяснение вызову российского посла Сергея Андреева в МИД Польши.
Общество
Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться с 2023–2024 года.
Общество
Путин стал самой обсуждаемой персоной года во «ВКонтакте»
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Единоборства
Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко
«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Общество
Роскачество рассказало об опасных консервах
Ранее эксперты Роскачества дали совет, как выбрать натуральный майонез и отличить его от майонезного соуса.
Культура
Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты
Соседов считает, что певица «еле дышит, когда стоит на сцене». Критик не думает, что Пугачева способна дать хороший концерт.
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Происшествия
Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
Технологии
Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан
Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента в стране положена смертная казнь.
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Политика
Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой.