Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent закрепилась выше $67 за баррель

Добавим, ранее в декабре аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что средняя спотовая цена барреля нефти эталонной марки Brent в следующем году может составить $63 за баррель.
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Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

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Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Югре

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Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
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С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу

С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
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Границу с Крымом пытались пересечь два украинца

На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы, связанные с поставками нефти и газа в республику.
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