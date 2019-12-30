Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent закрепилась выше $67 за баррель
Добавим, ранее в декабре аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что средняя спотовая цена барреля нефти эталонной марки Brent в следующем году может составить $63 за баррель.
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Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Авто
Концепт Imagine by Kia с 21 дисплеем в салоне станет серийным
По предварительным данным, товарная версия модели появится к концу 2021 года.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Политика
«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
Политика
США пригрозили наказать подрядчиков «Северного потока – 2» за ускорение
Подрядчики «Северного потока – 2», которые захотят завершить работы за месяц, данный им для остановки строительства, все равно будут наказаны, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона
Знаменитый российский боец MMA Федор Емельяненко (Последний Император) нокаутировал американца Куинтона Джексона на турнире Bellator.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Театры
Назначен новый худрук столичного театра «Современник»
На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Происшествия
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Югре
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
На даче Дмитрия Медведева обнаружили искусственный снег
Авто
Новый лифтбек Volkswagen Arteon появится в России
Новый лифтбек от Volkswagen скоро станет доступен для российских автомобилистов, сообщила газета «Известия».
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Политика
Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Политика
Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в новом году посетит с визитом Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Украину и Кипр.
Авто
Компания BMW откажется от супердизеля
Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента).
Общество
В КНР изменившего ДНК эмбриона ученого приговорили к трем годам тюрьмы
Суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого страны Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы за модификацию генома эмбрионов человека и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.).
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Экономика
Бизнесмен Илья Трабер вошел в число акционеров АО «ЛОЭСК»
Компания ООО «Росток», владевшая долей в АО «ЛОЭСК» в размере 75,1%, продала 37,5% своих акций АО гражданам РФ Илье Траберу и Рамису Дебердееву.
Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
Происшествия
СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии
Политика
Границу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы, связанные с поставками нефти и газа в республику.
Общество
Захарова назвала свое любимое новогоднее блюдо
Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне Нового года назвала свое любимое праздничное блюдо.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.