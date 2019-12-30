Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent закрепилась выше $67 за баррель
Добавим, ранее в декабре аналитики американского банка Goldman Sachs спрогнозировали, что средняя спотовая цена барреля нефти эталонной марки Brent в следующем году может составить $63 за баррель.
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Шоу-бизнес
Рассекречено имя возлюбленного ведущей «Дома-2» Ольги Орловой
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Происшествия
Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
Происшествия
Стрелок в Техасе убил охранника церкви
Представитель церкви, прихожане которой исповедуют одно из ответвлений христианства, подчеркнул, что от рук злоумышленника погиб охранник, оказавший сопротивление нападавшему.
Гаджеты
Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан
Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Происшествия
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
На юго-востоке Москвы «КамАз» сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.
Футбол
Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Общество
В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
Футбол
Павел Мамаев рассказал, какими для него стали два месяца в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, почему клуб принял его после расторжения контракта с «Краснодаром» из-за отбывания срока в колонии.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Политика
В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января
Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
Армия и оружие
Несколько человек погибли при атаке США в Ираке
Здоровье
Владимир Сипягин проинспектирует больницу в Струнине
Происшествия
В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением
Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Здоровье
Названа доля школьников в РФ, употребляющих фастфуд и газировку
Фастфуд и газированные напитки присутствуют в рационе 78% российских школьников.
Происшествия
Пенсионер погиб в гараже и случайно убил семейную пару
В Коми семейная пара погибла по вине водителя, который надышался выхлопными газами и невольно отравил владельцев соседнего гаража, сообщает "РrоГород".