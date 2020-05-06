Энергетика
ИзвестияРоссийская нефть Urals подорожала до $25
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной и Южной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7 и $25,3 соответственно, достигнув максимальных значений с марта 2020 года. Соответствующая информация в среду, 6 мая, была опубликована агентством Argus.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:54, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Фигурное катание
Исход от Тутберидзе. Еще одна юная фигуристка покинула тренера
Вероника Жилина – действующая чемпионка первенства России в старшем детском возрасте, в прошлом году выиграла турнир по младшему возрасту.
Вести.Ru 03:10
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Политика
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
Лишенного аккредитации на работу в Белоруссии журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина выслали из республики.
Lenta.ru 04:21
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Авто
Skoda представит новый электрический кроссовер
С 2021 года компания Skoda намерена представить на европейском рынке электрический кроссовер Enyaq iV, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 04:41
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Здоровье
Советник главы Прикамья рассказал о смягчении режима самоизоляции
В Пермском крае советник главы региона Дмитрия Махонина, Дмитрий Жебелев рассказал о смягчении режима самоизоляции.
Пермь открытая 02:30
Политика
Пристайко: Украина подготовила военную базу для вступления в НАТО
Экс-глава МИД Украины, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев подготовила всю требуемую военную базу для того, чтобы вступить в Партнерство расширенных возможностей НАТО.
ИА Новороссия 01:42
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Армия и оружие
В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации
Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 02:22
Общество
В Свердловской области выявили ещё 76 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 7 мая 2020, 11:01 — REGNUM Ещё у 76 жителей и гостей Свердловской области выявили новый коронавирус.
REGNUM 04:01
Здоровье
16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 03:45
Общество
В Татарстане подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции
В Татарстане подтверждено 105 новых случаев COVID-19: из них 8 – завозные, 97 – в результате контакта с заболевшими ранее.
Kazanfirst.ru 03:52
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru вчера в 15:09
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 05 мая в 10:59
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета вчера в 06:23
Общество
Еще 16 человек заразились коронавирусом в Калининграде
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Калининградской области за последние сутки.
Каскад 04:01
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Армия и оружие
В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход
Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
РИА Новости 03:50
Политика
В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Общество
В Москве снизилось число госпитализаций с коронавирусом
За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:37