Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам на 0,12 доллара и составили 37,41 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

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