Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам на 0,12 доллара и составили 37,41 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+

РБК05 июня в 08:48

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Коммерсантъ05 июня в 09:27

Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05 июня в 09:01

Цена барреля Brent превысила $42 впервые с 6 марта

Право.ру05 июня в 09:52

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

RT на русском05 июня в 13:50

Цена на нефть Brent поднялась выше $42 за баррель

Росбалт05 июня в 09:23

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру05 июня в 01:04
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Общество

Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК вчера в 13:56
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Политика

Трамп заявил об уменьшении количества протестующих в Вашингтоне

Известия 00:46
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Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Общество

В Петербурге возобновляют работу магазины одежды и автосалоны

Большой бизнес 05 июня в 16:32
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Происшествия

Неизвестный выстрелил в мужчину около подъезда дома на юге Москвы

Житель Москвы получил огнестрельное ранение во дворе жилого дома на Михневской улице на юге столицы, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 7 июня.
Известия вчера в 23:51
Общество

В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде рассказали о резком увеличении числа обращений, в которых люди жалуются на "перерасчет пенсий", навязанный им недобросовестными юридическими организациями.
РИА Новости 05 июня в 18:36
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Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Общество

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
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Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
974
Общество

В Японии изобрели защитные маски от коронавируса для бассейна

RuNews24.ru вчера в 10:54
4
Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru 05 июня в 18:40
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
2
Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 05 июня в 06:23
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Хоккей

Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer 05 июня в 02:09
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Политика

Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
RT на русском вчера в 15:15
Политика

Пушков резко ответил на заявление Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Известия вчера в 17:01
48
Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru вчера в 04:48
39
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga 05 июня в 00:00
3,8K
Происшествия

В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru вчера в 05:24
Политика

Посол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает беспочвенными обвинения о том, что Москва якобы поддерживает провокаторов в ходе беспорядков, которые развернулись в США на фоне трагической гибели афроамериканца.
Комсомольская правда вчера в 16:11
100
Общество

В Туве вводят двухнедельный карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Гаджеты

Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E

Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
6
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
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