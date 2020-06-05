Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам на 0,12 доллара и составили 37,41 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК вчера в 13:56
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
В Петербурге возобновляют работу магазины одежды и автосалоны
Большой бизнес 05 июня в 16:32
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
Неизвестный выстрелил в мужчину около подъезда дома на юге Москвы
Житель Москвы получил огнестрельное ранение во дворе жилого дома на Михневской улице на юге столицы, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 7 июня.
Известия вчера в 23:51
Общество
В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде рассказали о резком увеличении числа обращений, в которых люди жалуются на "перерасчет пенсий", навязанный им недобросовестными юридическими организациями.
РИА Новости 05 июня в 18:36
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Общество
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Общество
В Японии изобрели защитные маски от коронавируса для бассейна
RuNews24.ru вчера в 10:54
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru 05 июня в 18:40
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 05 июня в 06:23
Хоккей
Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею
Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer 05 июня в 02:09
Политика
Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
RT на русском вчера в 15:15
Политика
Пушков резко ответил на заявление Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru вчера в 04:48
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga 05 июня в 00:00
Происшествия
В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
Кино
Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru вчера в 05:24
Политика
Посол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает беспочвенными обвинения о том, что Москва якобы поддерживает провокаторов в ходе беспорядков, которые развернулись в США на фоне трагической гибели афроамериканца.
Комсомольская правда вчера в 16:11
Общество
В Туве вводят двухнедельный карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Гаджеты
Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E
Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00