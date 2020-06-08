Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете

Напомним, цена отсечения в российском бюджете в 2020 году установлена на отметке $42,4 за баррель (бюджетное правило). В апреле цена российской нефти Urals опускалась на европейском рынке до минимума в $10,54 за баррель (минимального с 1999 года).
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с чего всё началось

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.
РИА Новостивчера в 13:00

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Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете

Коммерсантъвчера в 13:51

Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России

РБКвчера в 17:00

Цена нефти Urals превысила цену отсечения бюджета России

Газета.Ruвчера в 15:35

Цена российской нефти превысила ключевую отметку

Lenta.ruвчера в 13:57

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения?

REGNUM01:10

Цена российской нефти Urals превысила заложенную в бюджете

Forbesвчера в 13:25

Цена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

Известиявчера в 12:07
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Происшествия

В анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков

РБК 10:56
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Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Газета.Ru 08:22
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Кино

Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

Игромания.ру 10:16
Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
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Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 10:28
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Общество

Еще одно основание для лишения пенсий вводит Минтруд

Без средств к существованию могут остаться беженцы. Минтруд предлагает перестать перечислять пенсии беженцам без статуса.
SevastopolMedia.ru вчера в 20:00
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Политика

Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного

По словам прокурора, следствие тщательно изучило спутниковые снимки до и после съемки МН17, пытаясь выявить изменения, указывающие на применение ракеты из районов Снежное и Зарощенское.
Военное обозрение 11:03
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Происшествия

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Газета.Ru вчера в 16:35
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Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru 08:16
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Экономика

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Политика

Путин и Меркель обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе обеспечение гуманитарных потребностей населения, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:03
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
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Общество

«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
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Армия и оружие

Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Здоровье

Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов

Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
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Авто

Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5

Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
110km.ru вчера в 14:08
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Футбол

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес и московский «Локомотив» расторгли контракт.
RT на русском вчера в 12:40
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
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Футбол

Госсовет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1

Государственный совет Франции отменил решение Лиги 1 о вылете «Амьена» и «Тулузы» по итогам досрочно завершенного сезона национального чемпионата.
Бомбардир.ру 10:53
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Кино

Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа

Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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