Энергетика
КоммерсантъСтоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете
Напомним, цена отсечения в российском бюджете в 2020 году установлена на отметке $42,4 за баррель (бюджетное правило). В апреле цена российской нефти Urals опускалась на европейском рынке до минимума в $10,54 за баррель (минимального с 1999 года).
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.РИА Новостивчера в 13:00
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Общество
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«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
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В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
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Газета.Ru 08:49
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Без средств к существованию могут остаться беженцы. Минтруд предлагает перестать перечислять пенсии беженцам без статуса.
SevastopolMedia.ru вчера в 20:00
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Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного
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Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке
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Вести.Ru вчера в 03:36
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Газета.Ru вчера в 16:35
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В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru 08:16
Экономика
Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
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Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
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Российская газета 07:30
Политика
Путин и Меркель обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе обеспечение гуманитарных потребностей населения, сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия
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Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Армия и оружие
Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов
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Gorod48 09:31
Авто
Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5
Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
110km.ru вчера в 14:08
Футбол
«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом
Немецкий защитник Бенедикт Хёведес и московский «Локомотив» расторгли контракт.
RT на русском вчера в 12:40
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
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Футбол
Госсовет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
Государственный совет Франции отменил решение Лиги 1 о вылете «Амьена» и «Тулузы» по итогам досрочно завершенного сезона национального чемпионата.
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В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
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Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа
Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48