МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.

с чего всё началось

Напомним, цена отсечения в российском бюджете в 2020 году установлена на отметке $42,4 за баррель (бюджетное правило). В апреле цена российской нефти Urals опускалась на европейском рынке до минимума в $10,54 за баррель (минимального с 1999 года).

Политика Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.

Авто КамАЗ представил первый карьерный самосвал «Самсон» В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон». 56

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений в регионах Роспотребнадзор рекомендует регионам выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по коронавирусу к следующему. 2

Происшествия По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3 8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). 125

Общество Вирусолог объяснил, когда снизится распространение COVID-19 в России Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что отчетливое снижение распространения новой коронавирусной инфекции начнется, скорее всего, через месяц, все зависит от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики. 3

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 314

Политика В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию Неточности и ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию должны быть устранены, всё должно быть точно и безупречно, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2,9K

Общество В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня. 271

Здоровье Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам. 14

Армия и оружие Саудовская коалиция нанесла десятки авиаударов по йеменским хуситам Источник в военных кругах хуситов сообщил, что истребители коалиции «нанесли в понедельник сорок авиаударов по провинции Мариб» в течение нескольких часов, отмечает издание.

Общество Калининградские власти надеются открыть регион для туристов с 15 июня Калининградские власти надеются открыть регион для российских туристов ориентировочно с 15 июня, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится, рассказал РИА Новости региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.