Энергетика
КоммерсантъСтоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете
Напомним, цена отсечения в российском бюджете в 2020 году установлена на отметке $42,4 за баррель (бюджетное правило). В апреле цена российской нефти Urals опускалась на европейском рынке до минимума в $10,54 за баррель (минимального с 1999 года).
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.РИА Новости08 июня в 13:00
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Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Авто
Skoda представила внедорожный универсал Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Авто
КамАЗ представил первый карьерный самосвал «Самсон»
В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон».
Автоновости дня 06:09
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений в регионах
Роспотребнадзор рекомендует регионам выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по коронавирусу к следующему.
РИА Новости 05:53
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Ведомости 06:03
Общество
Вирусолог объяснил, когда снизится распространение COVID-19 в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что отчетливое снижение распространения новой коронавирусной инфекции начнется, скорее всего, через месяц, все зависит от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики.
Журналистская правда 05:10
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Политика
В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию
Неточности и ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию должны быть устранены, всё должно быть точно и безупречно, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:13
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
Известия вчера в 17:53
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Футбол
Самедов рассказал о своем конфликте с Семиным
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снова увела у сестры Кендалл лучшего друга
Кайли уже не первый раз «уводит» у старшей сестры близкого друга.
ОК! вчера в 07:36
Общество
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Армия и оружие
Саудовская коалиция нанесла десятки авиаударов по йеменским хуситам
Источник в военных кругах хуситов сообщил, что истребители коалиции «нанесли в понедельник сорок авиаударов по провинции Мариб» в течение нескольких часов, отмечает издание.
ИА Красная Весна вчера в 02:14
Игры
Видео: игрок показал, как преображается TES V: Skyrim, если установить почти 400 модов
Для комфортной работы с фанатскими произведениями игрок применял утилиту Mod Organizer 2, позволяющую проводить разные операции с загруженным контентом.
3DNews 05:03
Общество
Калининградские власти надеются открыть регион для туристов с 15 июня
Калининградские власти надеются открыть регион для российских туристов ориентировочно с 15 июня, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится, рассказал РИА Новости региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
РИА Новости вчера в 20:07
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Футбол
Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»
Российская газета 03:55
Гаджеты
Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре
Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
Политика
Президент Турции попросил Путина разрешить россиянам отдых в Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил турецкой прессе, что ведет переговоры с российским лидером по поводу приезда туристов.
Тонкости туризма 05:09