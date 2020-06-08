Энергетика
КоммерсантъСтоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете
Напомним, цена отсечения в российском бюджете в 2020 году установлена на отметке $42,4 за баррель (бюджетное правило). В апреле цена российской нефти Urals опускалась на европейском рынке до минимума в $10,54 за баррель (минимального с 1999 года).
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.РИА Новости08 июня в 13:00
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Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Армия и оружие
В США на учениях потеряли гиперзвуковую ракету
Испытательный образец гиперзвуковой ракеты случайно отделился от самолета-носителя в ходе летных учений в США, но вовремя был уничтожен, 9 июня сообщает американский журнал Aviation Week.
ИА Красная Весна вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко
Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду о предъявлении нового обвинения бывшему президенту страны Петру Порошенко.
ТАСС 05:19
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
Индекс миролюбия упал в мире на фоне пандемии коронавируса
В 2020 году индекс снизился, но в институте считают, что цифры будут падать и дальше из-за пандемии.
Телеканал 360° 02:25
Игры
Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5
Городовой вчера в 06:37
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Общество
Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан
Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 05:20
Политика
Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США
Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
Армия и оружие
На новейшем авианосце США сломалась система запуска самолетов
Авианосец США Gerald R. Ford был вынужден вернуться на базу в Норфолк после выхода из строя электромагнитных катапульт (EMALS), предназначенных для запуска самолетов.
Российская газета 03:55
Общество
55 случаев коронавируса выявили в Татарстане за сутки
За минувшие сутки в Татарстане подтвердили еще 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них выздоровели 23 человека.
Менделеевские новости 03:46
Здоровье
На Ямале за сутки выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом
На Ямале выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом с клиническими проявлениями, об этом сообщил 8 июня окружной Оперативный штаб.
Аргументы и Факты - Ямал 08 июня в 04:24
Политика
67% россиян пожелали проголосовать по поправкам к Конституции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду, 10 июня, опубликовал результаты опроса по поводу планов россиян по участию в голосовании по поправкам к Конституции, предложенным президентом России Владимиром Путиным.
Известия 03:34
Шоу-бизнес
Разин вспомнил встречу с пьяным Ефремовым
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вспомнил свою встречу с пьяным Ефремовым на «Кинотавре». Об этом он написал у себя в Instagram.
Рамблер 02:38
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Экономика
Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям.
RT на русском 04:00
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Здоровье
В Петербурге в 20 раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией
В Петербурге в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией.
Вечерний курьер 03:22
Авто
Skoda представила внедорожную Skoda Octavia Combi Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев
США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:22
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45