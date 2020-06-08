Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете

Напомним, цена отсечения в российском бюджете в 2020 году установлена на отметке $42,4 за баррель (бюджетное правило). В апреле цена российской нефти Urals опускалась на европейском рынке до минимума в $10,54 за баррель (минимального с 1999 года).
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Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.
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Цена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

Известия08 июня в 12:07
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Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

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Политика

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Политика

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Общество

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Казань24 вчера в 05:04
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Происшествия

Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Михаила Ефремова

Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц по исполнению домашнего ареста Михаила Ефремова.
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

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Происшествия

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Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
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Гаджеты

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Life.ru 03:18
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Общество

В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся

В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца.
Московский Комсомолец 03:45
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МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

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Общество

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Как передает РИА Новости со ссылкой на ABC News, американские ученые во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном не исключают, что эпидемия коронавируса началась в Ухане еще летом прошлого года.
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Происшествия

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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "масочный режим", независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России.
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Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
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Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора

Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
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Транспорт

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Российская газета 01:41
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Патент демонстрирует смартфон Xiaomi с выдвижной селфи-камерой

Выдвижная селфи-камера находится в правой части корпуса, если смотреть на устройство со стороны дисплея.
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Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
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Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light

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Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

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