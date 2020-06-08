Энергетика
КоммерсантъСтоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете
Напомним, цена отсечения в российском бюджете в 2020 году установлена на отметке $42,4 за баррель (бюджетное правило). В апреле цена российской нефти Urals опускалась на европейском рынке до минимума в $10,54 за баррель (минимального с 1999 года).
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.РИА Новости08 июня в 13:00
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Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
ТАСС вчера в 20:03
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google
Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google.
Evo-rus.com вчера в 08:51
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Здоровье
Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 10 июня
К 10 июня в России подтверждено еще 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах.
Tverigrad.ru 03:45
Происшествия
Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП.
Lenta.ru вчера в 19:33
Общество
54 случая коронавируса выявили в Татарстане
Всего на 8 июня в Татарстане зафиксировано 3665 случаев заболевания коронавирусом.
Казань24 вчера в 05:04
Происшествия
Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Михаила Ефремова
Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц по исполнению домашнего ареста Михаила Ефремова.
Российская газета 03:51
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 08 июня в 07:23
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Гаджеты
Apple откажется от процессоров Intel в MacBook и iMac
Apple решилась на этот шаг после внутренних тестов, которые показали, что у Intel замедлился рост производительности и что процессоры ARM, эквивалентные таковым от Intel, мощнее.
Life.ru 03:18
Общество
В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся
В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца.
Московский Комсомолец 03:45
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Общество
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Как передает РИА Новости со ссылкой на ABC News, американские ученые во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном не исключают, что эпидемия коронавируса началась в Ухане еще летом прошлого года.
Инфорос вчера в 07:03
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 17:53
Общество
Попова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "масочный режим", независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России.
Газета.Ru 01:32
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Политика
Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора
Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Российская газета 01:41
Гаджеты
Патент демонстрирует смартфон Xiaomi с выдвижной селфи-камерой
Выдвижная селфи-камера находится в правой части корпуса, если смотреть на устройство со стороны дисплея.
3DNews 03:25
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Здоровье
В Крыму умерла пациентка с коронавирусом
РИА Новости 03:45
Кино
HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
Известия 00:45
Киберспорт
Вышел геймплейный трейлер Destiny 2: Beyond Light
Bungie сосредоточится на выпуске улучшений Destiny 2. Следующим после Beyond Light станет The Witch Queen и год спустя Lightfall.
Evo-rus.com вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
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Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11