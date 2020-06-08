Энергетика
RuNews24.ruСтоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете России
В бюджете государства цена отсечения установлена на границе 42,4 доллара за баррель. Если стоимость нефти растет выше цены отсечения, то вырученные доходы направляются в Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 13:00
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О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
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Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
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Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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Коммерсантъ вчера в 23:25
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Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
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IrkutskMedia 05:22
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Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Стерлинг указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ
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Происшествия
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РИА Новости 06:07
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
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Вести.Ru 07:57
Экономика
В Екатеринбурге скорректировали бюджет-2020
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REGNUM 01:48
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Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
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Российская Партия пенсионеров выразила недоумение в связи с позицией КПРФ по закону о поправке к Конституции.
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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
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Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:08
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Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла
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До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
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Как отметили в Пхеньяне, переговоры с Южной Кореей стали разочарованием.
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Рэдклифф ответил на слова Роулинг о трансгендерах
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