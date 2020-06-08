Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.

с чего всё началось

В бюджете государства цена отсечения установлена на границе 42,4 доллара за баррель. Если стоимость нефти растет выше цены отсечения, то вырученные доходы направляются в Фонд национального благосостояния.

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