Общество
ТАСССтоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте
Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США выросла после мощного взрыва в Бейруте. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы
Газета.Ru 02:14
Происшествия
При взрыве в Бейруте произошел выброс в атмосферу опасных веществ
Общественная служба новостей 02:13
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Общество
Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости
Рамблер 03 августа в 05:13
Наука
Британские ученые сопоставили сперматозоид со штопором и выдрой
Ученым удалось установить, что сперматозоиды двигаются наподобие штопора или же выдры в тот момент, когда она находится в воде.
Live24 вчера в 05:26
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Новосибирск, 5 августа 2020, 09:36 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 86 пациентов.
REGNUM 02:36
Здоровье
Врач дала рекомендации страдающим гипертонией
Эксперт предупредила, что у больных гипертонией «нет и не будет нормального артериального давления».
ФАН 02:12
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Энергетика
Хабаровский ОНФ поднял вопрос завышения цены на газ для населения
РО ОНФ в Хабаровском крае взяло на контроль ситуацию с завышением цен на доставку сжиженного газа в баллонах для жителей поселков Хабаровского района.
Аргументы недели вчера в 06:01
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Авто
Nissan показал салон бюджетного кроссовера Magnite
Японский автопроизводитель опубликовал снимки интерьера нового субкомпактного кроссовера Nissan Magnite.
Тарантас Ньюс вчера в 23:44
Происшествия
К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками
Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Общество
Число больных коронавирусом в Кузбассе превысило 4 тысячи
Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com 02:09
Происшествия
Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском вчера в 12:34
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин
Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:10
Футбол
Натан Аке переходит в «Манчестер Сити» за 43 млн евро
Сумма трансфера составит приблизительно 43 млн евро. Натан Аке выступает за «Борнмут» с 2016 года.
LiveSport.ru 02:02
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды.
Lenta.ru вчера в 23:07
Происшествия
От взрыва в порту Бейрута погибло не менее 10 человек
По словам свидетелей и источников, в результате мощного взрыва в столичном порту Ливана погибло по меньшей мере 10 человек.
Русская Планета вчера в 13:53
Авто
Водители смогут использовать автомобильные номера нового формата в РФ
С 4 августа в России вступает в силу новый разработанный МВД ГОСТ Р 50577-2018, разрешающий водителям мотоциклов, а также владельцам японских и американских автомобилей вешать номера нового формата.
Автоновости дня вчера в 13:35
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендерные изображения внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Автоновости дня 01:22
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03