Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США выросла после мощного взрыва в Бейруте. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

Стоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте

Экономика ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4% Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. 10

Наука Британские ученые сопоставили сперматозоид со штопором и выдрой Ученым удалось установить, что сперматозоиды двигаются наподобие штопора или же выдры в тот момент, когда она находится в воде. 89

Происшествия В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом Новосибирск, 5 августа 2020, 09:36 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 86 пациентов.

Здоровье Врач дала рекомендации страдающим гипертонией Эксперт предупредила, что у больных гипертонией «нет и не будет нормального артериального давления». 1

Энергетика Хабаровский ОНФ поднял вопрос завышения цены на газ для населения РО ОНФ в Хабаровском крае взяло на контроль ситуацию с завышением цен на доставку сжиженного газа в баллонах для жителей поселков Хабаровского района.

Политика Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу. 720

Экономика Россия выходит из налогового соглашения с Кипром Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. 1K

Политика Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей. 89

Политика В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока» "Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока". 58

Общество Число больных коронавирусом в Кузбассе превысило 4 тысячи Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус. 25

Происшествия Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. 44

Происшествия В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир. 13

Футбол Натан Аке переходит в «Манчестер Сити» за 43 млн евро Сумма трансфера составит приблизительно 43 млн евро. Натан Аке выступает за «Борнмут» с 2016 года.

Общество В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды.

Происшествия От взрыва в порту Бейрута погибло не менее 10 человек По словам свидетелей и источников, в результате мощного взрыва в столичном порту Ливана погибло по меньшей мере 10 человек.