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ТАСС
ТАСС

Стоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте

Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США выросла после мощного взрыва в Бейруте. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.В источнике
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News.ru

Взрыв в Бейруте спровоцировал рост цен на нефть

News.ru08:57
Lenta.ru

Цены на нефть взлетели после взрыва в Бейруте

Lenta.ruвчера в 16:23
Газета.Ru

Цены на нефть растут на фоне взрыва в Бейруте

Газета.Ruвчера в 14:17
Известия

Нефть WTI на торгах в США выросла на фоне взрыва в Бейруте

Известиявчера в 16:03
ТАСС

Стоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте

ТАССвчера в 15:23
Life.ru

Цены на нефть начали расти после мощного взрыва в Бейруте

Life.ruвчера в 14:21
Комсомольская правда

Цены на нефть выросли после взрыва в Бейруте

Комсомольская правдавчера в 16:21
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Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»

Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
РБК12:01
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Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости08:31
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.comвчера в 08:58
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
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Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости08:29
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