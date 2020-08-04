Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США выросла после мощного взрыва в Бейруте. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

Стоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте

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