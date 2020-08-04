Общество
ТАСССтоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте
Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США выросла после мощного взрыва в Бейруте. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.
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Общество
Бурков рассказал, как преобразится набережная Иртыша в Омске
По мнению Александра Буркова, в Омске должны быть современные прогулочные теплоходы, которые на некоторых участках реки могли бы использоваться как общественный транспорт.
НГС55 12:01
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
Здоровье
Денежные выплаты ждут беременных россиянок в 2020 году
Россиянкам, которые ждут ребенка в 2020 году, рассказали о положенных льготах и выплатах от государства.
Экономика сегодня 06:38
Футбол
ФК «Мордовия» потеряет профессиональный статус и не будет играть в ПФЛ
Саранск, 4 августа 2020, 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Мордовия» потеряет профессиональный статус.
REGNUM 08:54
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости 21:41
Технологии
Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов
Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК 17:00
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 21:09
Общество
Реки в двух районах Бурятии могут выйти из берегов
Информ Полис online 21:53
Авто
В компании Skoda назначен новый председатель Совета директоров
В мае 2012 года Шефер перешел в Volkswagen AG и возглавил международное производство концерна, а с 2015 года он был председателем Совета директоров и управляющим директором Volkswagen Group в Южной Африке.
Автостат 05:32
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Футбол
Мирзов подарил одежду Кокорину: видео
Пресс-служба красно-белых в Twitter опубликовала забавное видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Резиуан Мирзов в шутливой манере обнимаются, после чего новичку клуба предлагают примерить предмет одежды.
Газета.Ru 16:59
Политика
Коновалов заявил всем, что Хакасия в Красноярский край не войдет
Глава Хакасии Валентин Коновалов уверен, что в связи со сложившейся в регионе историей госстроительства республика в ближайшем будущем в состав соседнего Красноярского края не войдет.
ИА Хакасия 22:07
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета вчера в 04:58
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция "search the web", помогающая пользователю определить фейковое сообщение.
МонаВиста 14:08
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Общество
Президентские выплаты в августе получат не все
По состоянию на 31 июля более 160 000 российских граждан присоединились к петиции с просьбой пролонгировать президентские выплаты на детей в возрасте не моложе 3 и не старше 16 лет, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 07:25
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 5 августа в республике зарегистрировано 4287 (+24) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:00
Общество
В США четыре человека стали жертвами тропического шторма «Исаиас»
Тропический шторм "Исаиас", обрушивший в ночь на вторник на восточное побережье США, унес жизни не менее четырех человек.
Российская газета 18:15
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru вчера в 09:03
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46