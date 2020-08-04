Общество
ТАСССтоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте
Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США выросла после мощного взрыва в Бейруте. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.
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Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Происшествия
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота
Перевозчика обязали выплатить семье летчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Солидарность вчера в 05:08
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Происшествия
В Москве пассажир такси ранил ножом водителя
Пассажир ранил таксиста ножом при конфликте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
РИА Новости 15:46
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Футбол
«Тамбов» расстался с Сугробовым, Саламатовым и Федчуком
«Тамбов» официально объявил об уходе из клуба голкипера Владимира Сугробова, полузащитника Никиты Саламатова и нападающего Артема Федчука.
Матч ТВ 15:02
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Армия и оружие
Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Актуальные Новости 08:47
Футбол
Евсеев: «„Уфа“ снова подтвердила свой статус фабрики звезд»
Евро-футбол.ру 14:41
Происшествия
В офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски
Во вторник, 4 августа, в офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски.
Peterburg2.ru 12:21
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Общество
В Казани около ТЦ оборудовали парковку для женщин
Cod16.ru 10:03
Футбол
Ферран Торрес перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити»
РИА Новости 15:25
Футбол
Барриос назвал Семака человеком с большой буквы
Барриос отметил, что плюсом Семака является огромный игровой опыт, в том числе в ПСЖ.
RT на русском 11:20
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 08:58
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Здоровье
В Ростовской области рассказали о причинах массовых увольнений врачей
В Ростовской области заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев рассказал о причинах массовых увольнений врачей, сообщают региональные издания.
Южный Федеральный 12:42
Происшествия
Консул Ливана в России рассказал о ситуации в Бейруте
RT на русском 14:40
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29