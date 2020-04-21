Энергетика

Life.ruLife.ruСтоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям. Согласно данным биржи NYMEX, цены выросли до 2,21 доллара за баррель.
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Стоимость нефти WTI снова вышла в отрицательную зону

RT на русском06:01

Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям

Интерфакс03:45

Ушедшая в минус стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

РИА Новостивчера в 20:39

Цена нефти WTI снова упала до отрицательных значений

Газета.Ru03:23

Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

РБК00:34

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Коммерсантъвчера в 22:59

Цена нефти WTI снова провалилась в отрицательные значения

Известия03:33
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Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов

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В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
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Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
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