Энергетика
Life.ruСтоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям. Согласно данным биржи NYMEX, цены выросли до 2,21 доллара за баррель.
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Комментарии
Здоровье
Россиянин рассказал о спасшей его от коронавируса крови выздоровевшего
Заразившийся коронавирусом житель Москвы Александр Кутузов заявил, что смог спастись от него благодаря крови переболевшего пациента — в России в апреле начали применять переливание плазмы из крови выздоровевших, которая содержит антитела к вирусу и может, как показывает опыт ряда других стран, помочь в лечении инфекции.
Lenta.ru 12:21
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Энергетика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Майские фьючерсы на американскую нефть марки WTI по итогам минувших торгов 20 апреля подешевели почти на $56, упав с отметки $17,73 до минус $37,63 за баррель.
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Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
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Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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Представлена игра по сериалу «Острые козырьки»
Проект создан на основе сериала «Острые козырьки» (Киллиан Мерфи, Том Харди).
Матч ТВ 11:03
Армия и оружие
Армия России получила первый дальний беспилотник
Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион".
Российская газета вчера в 11:32
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
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В Москве умер режиссер известных сериалов Иван Щеголев
В Москве в возрасте 59 лет скончался режиссер многих известных российских сериалов Иван Щеголев.
Вести.Ru 07:43
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов
Министерство энергетики России считает, что вчерашнее падение майского фьючерса WTI до отрицательного значения связано с действиями спекулянтов.
ТАСС 13:01
Экономика
Правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки экономики
Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабмина.
ТАСС 11:55
Политика
Кремль прокомментировал виртуальные митинги
Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
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Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
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Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
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Общество
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Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Общество
Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера
Lenta.ru 12:03
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Финансы
Курс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
Rambler News Service 11:56