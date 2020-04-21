Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям. Согласно данным биржи NYMEX, цены выросли до 2,21 доллара за баррель.

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Энергетика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Майские фьючерсы на американскую нефть марки WTI по итогам минувших торгов 20 апреля подешевели почти на $56, упав с отметки $17,73 до минус $37,63 за баррель.

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