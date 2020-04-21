Энергетика
RT на русскомСтоимость нефти WTI снова вышла в отрицательную зону
Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, однако позже снова стала отрицательной. При этом цена на марку Brent упала более чем на 10%. Накануне впервые в истории WTI продемонстрировала отрицательные ценовые показатели.
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с чего всё началось
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.Дождь02:30
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Комментарии
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Происшествия
Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева
Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 06:25
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В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM вчера в 10:12
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Энергетика
Нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель
Средиземноморская нефть марки Brent с поставками на июнь ускорила падение в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже до 18,27 доллара за баррель (-30%).
Компания 06:32
Общество
В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов
Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 05:40
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом болеют 8 детей
На территории Саратовской области под наблюдением медиков находятся 1080 человек, из них 762 - старше 60 лет.
Регион 64 05:40
Армия и оружие
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
Главный эпидемиолог ульяновского минздрава заболела COVID-19
Главный внештатный эпидемиолог ульяновского минздрава, заведующая эпидемиологическим отделом областной детской клинической больницы Фирдауса Сайфутдинова госпитализирована с коронавирусом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 06:45
Политика
Лавров: США хотят выйти из Договора по открытому небу
Соединенные Штаты планируют выйти из Договора по открытому небу, уверены многие эксперты.
Вести.Ru 05:53
Происшествия
В Екатеринбурге пациент с COVID-19 сбежал из больницы
Мужчина, больной коронавирусом, сбежал из больницы в Екатеринбурге, его нашли сотрудники Роспотребнадзора и направили в другое медучреждение, сообщили РИА Новости во вторник в оперативном штабе Свердловской области по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:38
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
Энергетика
США могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии
Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок сырой нефти из Саудовской Аравии, заявил Дональд Трамп 21 апреля на брифинге в Белом доме.
ИА Красная Весна вчера в 20:47
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
Потерпевшими по делу признаны 198 женщин, в качестве свидетелей допрошены более 450 человек.
Lenta.ru 06:36
Здоровье
Карта русских Уханей: 7 городов с самыми масштабными вспышками коронавируса
Больницы, дома престарелых и церкви в последнее время стали едва ли не самыми опасными местами: в этих учреждениях происходят вспышки коронавируса по всей стране.
Уфа1.ру 06:19
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
Здоровье
Главврач Боткинской больницы заявил о живучести коронавируса
Коронавирус очень живуч, заявил ТАСС главврач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Кино
Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте
Многие пытались прикинуть, сколько лет понадобится Халку и Тору, чтобы достичь преклонного возраста, потому что первый должен стареть невероятно медленно, а второй и вовсе - скандинавский бог.
Российская газета 06:53