с чего всё началось

Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, однако позже снова стала отрицательной. При этом цена на марку Brent упала более чем на 10%. Накануне впервые в истории WTI продемонстрировала отрицательные ценовые показатели.

Стоимость нефти WTI снова вышла в отрицательную зону

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