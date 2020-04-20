Энергетика

Gazeta.SPbGazeta.SPbСтоимость нефти марки WTI упала ниже нуля

Цена изменилась на цену марки WTI – она ушла в отрицательную зону, подешевев на 300%. То же происходит с российским «черным золотом». Отмечается, что теперь покупателям придется заплатить за доставку, чтобы сократить расходы, связанные с транспортировкой нефти.
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Ниже нуля: нефть WTI упала до отрицательных значений

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Энергетика

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