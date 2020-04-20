Энергетика
Gazeta.SPbСтоимость нефти марки WTI упала ниже нуля
Цена изменилась на цену марки WTI – она ушла в отрицательную зону, подешевев на 300%. То же происходит с российским «черным золотом». Отмечается, что теперь покупателям придется заплатить за доставку, чтобы сократить расходы, связанные с транспортировкой нефти.
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Комментарии
Энергетика
Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском 14:54
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Кучук возглавит минское «Динамо»
На посту наставника минского клуба Кучук сменит нынешнего главного тренера Сергея Гуренко, который возглавляет «Динамо» с лета 2019 года.
Чемпионат 15:20
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Мать Юлии Началовой поделилась фотографиями с 13-летней дочерью певицы
Дочь Юлии Началовой 13-летняя Вера Алдонина Стоит отметить, что дочь Юлии Началовой не отказалась от встреч со своим отцом – Евгением Алдониным.
Вокруг ТВ 04:33
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Банкротство OneWeb срывает запуск 10 российских ракет
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за банкротства компании OneWeb пуск ракет может быть отложен на 6-12 месяцев.
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Политика
САНА сообщило об отраженной воздушной атаке Израиля над Пальмирой
Сирийское госагентство САНА сообщило, что системы ПВО отразили воздушную атаку Израиля в небе над Пальмирой.
РИА Новости 16:29
Здоровье
В Минздраве рассказали, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что бессимптомный коронавирус в некоторых случаях требует специальной терапии.
Москва 24 11:53
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Мишустин подписал указ об упрощении ввоза в Россию медицинских товаров
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упростится и ускорится беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с COVID-19.
Вести.Ru 15:35
Авто
Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться до 2 раз до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG.
Ведомости 14:49
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Энергетика
Власти Ирака связали падение цен на нефть с коронавирусом
Падение цен на нефть напрямую зависит от ситуации с коронавирусом и введенных странами ограничений на передвижение.
Российская газета 15:45
Общество
Треть россиян высказываются за перенос майских праздников
Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Политика
Президент продлил срок действия водительских прав в России
Из-за действующего в России режима карантина тысячи граждан физически не могут обновить водительские права, срок действия которых подходит или уже подошел к концу.
Вести.Ru 03:45
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 18 апреля в 16:14
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Общество
В Свердловской области ограничили время продажи алкоголя
It`s My City 08:27
Происшествия
В Рязанской области умерли два пациента с коронавирусом
Первые два пациента с положительным тестом на COVID-19 скончались в Рязанской области, сообщает правительство.
РИА Новости 10:51
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
Культуромания 14:27