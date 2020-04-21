Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСтоимость нефти WTI упала ниже нуля

Обновлено 21 апреля в 12:46 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В моменте американская смесь стоила 16 центов, а потом и вовсе стоимость опустилась до нуля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперты оценили возможные последствия обвала цены на нефть WTI для России

Москва 2412:03

Цена на нефть марки WTI впервые стала отрицательной

РИА Новостивчера в 18:13

Что случилось этой ночью: вторник, 21 апреля

Интерфакс00:30

Минус 2 доллара за баррель

Ёлдашвчера в 15:37

Цена на нефть упала до 11 долларов

Lenta.ru13:39

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 0. Биткоин тоже подешевел

РБКвчера в 15:52

Стоимость нефти WTI на торгах в США впервые достигла отрицательных значений

ТАССвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
398
Происшествия

Число жертв канадского стрелка увеличилось

Число жертв канадского преступника, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия, увеличилось.
Lenta.ru 01:49
Наука

В Новой Зеландии ученые обнаружили птицу, которая впадает в спячку

Птицу, впадающую в зимнюю спячку, исследователи обнаружили в Новой Зеландии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:24
13
Культура

Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»

В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура 13:37
Наука

Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
121
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости 09:15
555
Общество

В российском регионе решили ослабить режим изоляции

В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:52
41
Политика

Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times.
РБК 19:07
1
Энергетика

Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
2
Общество

Жители Владикавказа вышли на митинг против принудительной самоизоляции

CBS Media вчера в 14:58
9,8K
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
491
Общество

В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
78
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,8K
Общество

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
33
Общество

ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, предположительно, имеет животное происхождение, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб.
Коммерсантъ 09:23
210
Общество

Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет.
RT на русском 18:05
44
Здоровье

Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
104
Технологии

Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
1
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Ведомости 15:14
1,2K
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель впервые с 2001 года

Цена июньского фьючерса марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001 года, передает РИА Новости.
Москва 24 14:15
226
Экономика

Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку

Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
ТАСС 03:05
Космос

Российский космонавт принял участие в эксперименте по высадке на Марс

Возможность быстро приступить к работе на Марсе после космического перелета продемонстрировал космонавт Олег Скрипочка, сообщает 21 пресс-служба Центра подготовки космонавтов.
ИА Красная Весна 16:49
4
Армия и оружие

В результате провала переговоров США и России по СНВ-3 выиграет Китай

На сегодняшний день ситуация в сфере глобальной безопасности и сокращении стратегических ядерных вооружений выглядит так, что США не желают ограничивать себя вообще никакими соглашениями и, в том числе, Договором СНВ-3, у которого в феврале 2021 года заканчивается срок действия.
Недвижимость.RU вчера в 18:12
Биатлон

Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону

Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
Metaratings вчера в 08:40
Гаджеты

Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G

Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com 16:04
4
Футбол

Каррера рассказал, как хотел приобрести в «Спартак» Марио Фернандеса и Мёнье

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как хотел приобрести в стан красно-белых защитника ЦСКА Марио Фернандеса и игрока «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье.
Чемпионат 13:38
1
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
2,2K
Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
1
Спорт

В Dota 2 вышел патч 7.26а

Valve выпустила обновление 7.26а для Dota 2. В нем разработчики изменили прирост скорости передвижения и восстановления здоровья от всех соответствующих артефактов, а также пересмотрели характеристики многих персонажей.
CyberSport.ru 15:49
Хоккей

Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное