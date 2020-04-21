Обновлено 21 апреля в 12:46 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В моменте американская смесь стоила 16 центов, а потом и вовсе стоимость опустилась до нуля.

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