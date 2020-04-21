Коронавирус
BFM.ruСтоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено 21 апреля в 12:46 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В моменте американская смесь стоила 16 центов, а потом и вовсе стоимость опустилась до нуля.
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Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
Происшествия
Число жертв канадского стрелка увеличилось
Число жертв канадского преступника, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия, увеличилось.
Lenta.ru 01:49
Наука
В Новой Зеландии ученые обнаружили птицу, которая впадает в спячку
Птицу, впадающую в зимнюю спячку, исследователи обнаружили в Новой Зеландии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:24
Культура
Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура 13:37
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
Общество
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:52
Политика
Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times.
РБК 19:07
Энергетика
Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию
Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против принудительной самоизоляции
CBS Media вчера в 14:58
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
Общество
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Общество
ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, предположительно, имеет животное происхождение, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб.
Коммерсантъ 09:23
Общество
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет.
RT на русском 18:05
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Технологии
Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель впервые с 2001 года
Цена июньского фьючерса марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001 года, передает РИА Новости.
Москва 24 14:15
Экономика
Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку
Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
ТАСС 03:05
Космос
Российский космонавт принял участие в эксперименте по высадке на Марс
Возможность быстро приступить к работе на Марсе после космического перелета продемонстрировал космонавт Олег Скрипочка, сообщает 21 пресс-служба Центра подготовки космонавтов.
ИА Красная Весна 16:49
Армия и оружие
В результате провала переговоров США и России по СНВ-3 выиграет Китай
На сегодняшний день ситуация в сфере глобальной безопасности и сокращении стратегических ядерных вооружений выглядит так, что США не желают ограничивать себя вообще никакими соглашениями и, в том числе, Договором СНВ-3, у которого в феврале 2021 года заканчивается срок действия.
Недвижимость.RU вчера в 18:12
Биатлон
Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону
Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
Metaratings вчера в 08:40
Гаджеты
Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G
Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com 16:04
Футбол
Каррера рассказал, как хотел приобрести в «Спартак» Марио Фернандеса и Мёнье
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как хотел приобрести в стан красно-белых защитника ЦСКА Марио Фернандеса и игрока «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье.
Чемпионат 13:38
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Спорт
В Dota 2 вышел патч 7.26а
Valve выпустила обновление 7.26а для Dota 2. В нем разработчики изменили прирост скорости передвижения и восстановления здоровья от всех соответствующих артефактов, а также пересмотрели характеристики многих персонажей.
CyberSport.ru 15:49
Хоккей
Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России
Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings 07:40