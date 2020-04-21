Мировые цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля. Ночью американцы отпускали баррель за 3-8 долларов.

Мировые цены на нефть упали ниже нуля

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