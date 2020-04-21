Энергетика

ПримаПримаМировые цены на нефть упали ниже нуля

Мировые цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля. Ночью американцы отпускали баррель за 3-8 долларов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Нефть WTI упала ниже нуля. Как так вышло и что будет дальше

РБК05:12

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

РИА Новости03:41

Стоимость нефти WTI упала ниже нуля

BFM.ruвчера в 13:50

Как цена может упасть на 306%

Ведомости00:24

Цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля

Lenta.ruвчера в 18:38

Ниже нуля: нефть WTI упала до отрицательных значений

Вести.Ruвчера в 14:30

Цена нефти марки WTI вновь рухнула ниже нуля

ИА Красная Весна04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:31, Ашберн

Комментарии

Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
149
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
87
Происшествия

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении ректора КНИТУ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.
ТАСС 11:18
3
Армия и оружие

Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев

Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них.
Ридус вчера в 19:13
1
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами

A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.
MedikForum.ru вчера в 08:07
1
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Политика

Лукашенко призвал граждан доверять данным властей о COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны доверять информации, которую предоставляют власти о распространении коронавируса COVID-19.
РИА Новости 09:26
1
Авто

Cadillac обнародовал цены на новый Escalade

Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:23
1
Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1,7K
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
7
Авто

Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H

Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
16
Политика

МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
8
Кино

Вышел трейлер нового сериала от авторов «Американской истории ужасов»

Российская газета 04:20
3
Наука

Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах

Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН вчера в 06:10
21
Наука

Генетические маркеры позволили обвинить просмотр телевизора в развитии сердечной ишемии

Полногеномный поиск ассоциаций, проведенный для более чем 400 тысяч британцев старше 40 лет позволил обнаружить генетические маркеры склонности проводить время перед телевизором.
N+1 12:00
Общество

«Аэрофлот» и «Победа» отказались от Aviasales

Авиакомпании не согласны с комиссией поисковика «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через метапоисковик Aviasales с 1 мая.
Коммерсантъ 09:26
11
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,8K
Экономика

Кабмин рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний

Правительство России рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний. Об этом говорится в презентации кабмина.
RT на русском 11:53
Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины.
Российская газета 11:31
142
Общество

Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 12:03
43
Здоровье

Россиянин рассказал о спасшей его от коронавируса крови выздоровевшего

Заразившийся коронавирусом житель Москвы Александр Кутузов заявил, что смог спастись от него благодаря крови переболевшего пациента — в России в апреле начали применять переливание плазмы из крови выздоровевших, которая содержит антитела к вирусу и может, как показывает опыт ряда других стран, помочь в лечении инфекции.
Lenta.ru 12:21
2
Общество

Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу

В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
51
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
33
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1,7K
Игры

Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной

Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.
Игромания.ру 08:17
Гаджеты

AMD представила чипы Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 3100 и B550

Компания AMD анонсировала процессор Ryzen 3 3300X стоимость которого составляет 120 долларов и Ryzen 3 3100 за 99 долларов.
МИТ 09:38
5
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
316
Футбол

Канчельскис об отказе Озила понизить зарплату: «А какие к нему могут быть вопросы? Может, у него проблемы»

Вчера стало известно, что Озил – один из трех игроков «Арсенала», отказавшихся понизить зарплату на 12,5%. Хавбек получает 350 тысяч фунтов в неделю.
Sports.ru 11:39
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
3
Политика

Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе

Акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла накануне во Владикавказе, может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.
РБК 05:30
3,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное