Энергетика
BFM.ruСтоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В моменте американская смесь стоила 16 центов, а потом и вовсе стоимость опустилась до нуля.
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Рекордно обвалилась ниже $19 за баррель цена эталонно нефти WTI
Курьер. Среда. Бердск18 апреля в 00:43
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 03:21, Ашберн
Комментарии
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Финансы
Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Энергетика
Цена нефти впервые упала ниже нуля
На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
ТВК 01:31
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Общество
Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ
Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУМВД и СУСК РФ.
РИА Новости 02:22
Энергетика
Впервые в истории рынок захлебнулся нефтью
Небывалый в истории обвал на рынке нефти — цена барреля американской марки WTI рухнула до отрицательных значений.
Вести.Ru 01:33
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com вчера в 08:01
Общество
В Воронежской области еще у 31 человека подтвердили коронавирус
Свыше 30 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 211, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:54
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Экономика
Вводятся новые правила расчетов наличными
Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Происшествия
В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом
В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
Здоровье
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56