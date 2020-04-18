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Энергетика Цена нефти впервые упала ниже нуля На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.

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