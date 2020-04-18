Энергетика

BFM.ruBFM.ruСтоимость нефти WTI упала ниже нуля

Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В моменте американская смесь стоила 16 центов, а потом и вовсе стоимость опустилась до нуля.
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Что случилось этой ночью: вторник, 21 апреля

Интерфакс00:30

Цены на нефть ушли в глубокий минус: какие открываются перспективы?

Вести.Ru00:10

Цена на нефть марки WTI впервые стала отрицательной

РИА Новостивчера в 18:13

Цена на нефть марки WTI достигла исторического антирекорда

Газета.Ru01:15

Цена нефти марки WTI впервые за 37 лет ушла в минус

RT на русскомвчера в 18:48

Цена нефти WTI поднялась выше $21 за баррель

Известия01:50

Рекордно обвалилась ниже $19 за баррель цена эталонно нефти WTI

Курьер. Среда. Бердск18 апреля в 00:43
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Общество

Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском

Российская газета 02:17
426
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
1,8K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,1K
Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

Вести.Ru 01:28
74
Энергетика

Цена нефти впервые упала ниже нуля

На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
ТВК 01:31
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
1K
Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
10
Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay

«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
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Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
9,1K
Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
9
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
434
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,7K
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУМВД и СУСК РФ.
РИА Новости 02:22
3
Энергетика

Впервые в истории рынок захлебнулся нефтью

Небывалый в истории обвал на рынке нефти — цена барреля американской марки WTI рухнула до отрицательных значений.
Вести.Ru 01:33
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
150
Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com вчера в 08:01
60
Общество

В Воронежской области еще у 31 человека подтвердили коронавирус

Свыше 30 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 211, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:54
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Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
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Экономика

Вводятся новые правила расчетов наличными

Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
14
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
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Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
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Происшествия

В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом

В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Здоровье

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
26
Политика

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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