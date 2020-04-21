Энергетика
Совершенно секретноЦены на нефть WTI перешли в положительные значения
"Совершенно секретно": Цены на нефть марки WTI с поставкой в мае достигли 1,5 доллара за баррель, ранее она торговалась в отрицательных значениях. Нефть марки Brent продолжает продаваться на уровне 25 долларов за баррель. Во вторник майские фьючерсы будут продаваться в последний раз.
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Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Политика
Трамп решил приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в страну.
ИжевскИнфо.РУ 02:28
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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
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Общество
В Тульской области начинается тестирование пропускного режима
22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
Общество
Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:16
Кино
Sony Pictures перенесла выход второй части «Венома»
Кинокомпания Sony Pictures перенесла выход второй части «Венома», пишет Variety.
Афиша Daily 14:26
Общество
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Энергетика
Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI
Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
Российская газета 13:19
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
Футбол
В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования
Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje.
Газета.Ru 14:44
Авто
Блогер нашел ВАЗ-2109 без пробега
В Украине был "найден" уникальный хэтчбек ВАЗ-21093 с минимальным пробегом в 62 км, который был выпущен в далеком 1990 году.
Новые автомобили 05:45
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Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь вчера в 09:11
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Биатлон
Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича
Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
ГЛАС.RU 08:44
Общество
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
Известия вчера в 07:18
Происшествия
В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного
Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:37
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Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
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Эрдоган заявил об участии в новом переделе мира
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что впервые со времен Второй мировой воны его страна получила возможность поучаствует в переделе мира после пандемии коронавируса.
Суть событий 14:08
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Общество
Воробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье
В эфире телеканала «Россия 24» Воробьев допустил, что режим ограничений будет «безусловно» продолжен.
BFM.ru 14:11
Энергетика
Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле
Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.
Компания 13:37