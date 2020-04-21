"Совершенно секретно": Цены на нефть марки WTI с поставкой в мае достигли 1,5 доллара за баррель, ранее она торговалась в отрицательных значениях. Нефть марки Brent продолжает продаваться на уровне 25 долларов за баррель. Во вторник майские фьючерсы будут продаваться в последний раз.

Цены на нефть WTI перешли в положительные значения

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