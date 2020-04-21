Энергетика
ДождьСтоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель. Ранее на биржевых торгах цена на нефть WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений и опустилась более чем на 300%.
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Комментарии
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Кино
В Москве скончался режиссер Иван Щеголев
Москва, 21 апреля 2020, 14:25 — REGNUM Кинорежиссер Иван Щеголев, снявший фильмы «Американский дедушка», «Кулагин и партнеры» и многие другие, скончался 20 апреля в Москве на 60-м году жизни.
REGNUM 07:25
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Общество
Академик оценил эффективность лечения COVID-19 гелием и оксидом азота
В понедельник на онлайн-совещании по противодействию коронавирусной инфекции, которое провел президент России Владимир Путин, Чучалин отметил целесообразность применения оксида азота для борьбы с тромбами в легочной ткани у больных COVID-19.
РИА Новости 07:34
Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
Энергетика
В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.
Известия 06:08
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Общество
В Москве разрешили вернуться к работе нотариальным конторам
Нотариальные конторы в Москве смогут возобновить свою работу, следует из нового указа мэра Сергея Собянина (pdf), опубликованного на сайте мэрии.
РБК 07:38
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Игры
Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now
Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.
Игромания.ру 03:12
Общество
Парикмахерам дали рекомендации по работе в период пандемии
Роспотребнадзор во вторник, 21 апреля, опубликовал рекомендации для сотрудников салонов красоты и других предприятий сферы услуг по работе с клиентами в период пандемии.
Известия 07:06
Происшествия
В Свердловской области скончался второй пациент с коронавирусом
По данным на 21 апреля за последние сутки в Свердловской области официально подтвердились 84 заражения коронавирусом.
66.ru 06:14
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 05:57
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге
В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
Футбол
Суд отложил рассмотрение жалоб Мамаева и Кокорина на приговор
Второй кассационный суд отложил рассмотрение жалоб защиты полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, нападающего "Сочи" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и тренера Александра Протасовицкого на приговор, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:59
Наука
Почему пальцы становятся «мятыми»: 6 свойств нашего тела
Хотя чихание действительно служит для очищения носовых проходов от пыли, микробов и других раздражителей, попавших через нос в наш организм, есть еще и другая важная функция.
Популярная механика 05:17
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
Эксперт рассказал, когда может закончиться эпидемия коронавируса
Цикл коронавирусной инфекции, скорее всего, составляет 3,5-4 месяца, поэтому к лету эпидемия может завершиться, при этом новый коронавирус останется у человека, но перестанет вызывать опасения, заявил заведующий кафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.
РИА Новости 07:39
Музыка
Борис Гребенщиков посвятил самоизоляции песню «Не выходи за дверь»
Как стало известно во вторник, 21 апреля, легендарный петербургский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков написал песню «Не выходи за дверь», посвящённую самоизоляции.
Форпост Северо-Запад 05:54