Энергетика

ДождьДождьСтоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель. Ранее на биржевых торгах цена на нефть WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений и опустилась более чем на 300%.
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Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

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Цена майского фьючерса WTI вернулась к отрицательным значениям

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Газета.Ru03:23

Ушедшая в минус стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

РИА Новостивчера в 20:39
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