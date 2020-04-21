Энергетика
ДождьСтоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель. Ранее на биржевых торгах цена на нефть WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений и опустилась более чем на 300%.
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Комментарии
Политика
Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»
Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.
ТАСС 04:34
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
В Нижегородской области выявили 101 новый случай заражения COVID-19
Коронавирус подтвержден у еще 101 жителя Нижегородской области, общее количество заболевших возросло до 860, выписаны 49 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:07
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Футбол
«Зенит» выразил готовность предоставить «Газпром Арену» под госпиталь
Ранее "Газпром" уже предоставил выставочный комплекс "Ленэкспо" для временного развертывания в его стенах инфекционного стационара.
Московский Комсомолец 05:15
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Армия и оружие
Робот «Маркер» станет носителем ударных дронов-камикадзе
Страна Советов on-line 05:14
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом болеют 8 детей
На территории Саратовской области под наблюдением медиков находятся 1080 человек, из них 762 - старше 60 лет.
Регион 64 05:40
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Политика
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом, обе встречи пройдут по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:37
Происшествия
Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца
Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.
Эхо Москвы 05:32
Экономика
Аксёнов объявил о налоговых послаблениях для бизнеса в Крыму
Власти Крыма приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.
ИА Крыминформ 03:28
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Общество
В России начались интернет-митинги из-за мер против коронавируса
Пользователи навигационных сервисов, в основном «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», массово оставляют комментарии с критикой действий властей по поддержке граждан.
Эхо Москвы вчера в 20:03
Энергетика
Цена барреля нефти Brent упала ниже $20
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13
Культура
Рязанские полицейские сняли кавер на песню «Короля и шута»
Рязань.Лайф 05:17
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
Хоккей
«Умиляют»: Гончар высказался о спортсменах, критикующих политику
Самый результативный российский защитник в истории НХЛ, обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Сергей Гончар в интервью "РБК" поделился мнением о спортсменах, которые высказываются о политике.
РИА Новости 06:07
Футбол
Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая
Важно, чтобы риск заражения был минимальным. Миллионы болельщиков могли бы увидеть футбол с 9 мая.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:55
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу
В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
Здоровье
На предприятиях Татарстана обнаружили очаги распространения коронавируса
Роспотребназор объясняет рост числа случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Татарстане возникновением очагов инфекции на предприятиях региона.
Коммерсантъ Казань вчера в 15:05
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33