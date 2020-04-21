Энергетика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineСтоимость нефти WTI упала до отрицательных значений

Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала ниже $ 8 за баррель, а затем и ниже $ 5. В настоящее время продолжается ее падение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Цена упала на 57% до $ 7,85 за баррель.
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