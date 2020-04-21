Энергетика
Life.ruСтоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям. Согласно данным биржи NYMEX, цены выросли до 2,21 доллара за баррель.
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Технологии
Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
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ToDay News Ufa 08:18
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС 19 апреля в 15:59
Общество
В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя
Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков.
Известия 18:57
Здоровье
В Белгороде пациентка заразила коронавирусом доктора и 16 больных
Уже после выписки девушка обратилась к семейному доктору. Результаты тестирования на коронавирус оказались положительными.
Go31.ru 06:25
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Общество
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Общество
Собянин обязал москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать жесткий карантин
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал лиц с симптомами ОРВИ со среды 22 апреля соблюдать самоизоляцию, как лиц больных коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:20
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Экономика
Прибыль Netflix из-за карантина выросла вдвое
Американская компания Netflix, которая предоставляет зрителям фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа, в первом квартале 2020 года получила рекордную прибыль.
Росбалт 19:42
Общество
В России набрали добровольцев для испытания коронавирусной вакцины
ГНЦ «Вектор» набрал группу добровольцев, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 16:20
Футбол
Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть
Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.
RT на русском 07:32
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
РИА Новости вчера в 09:14
Финансы
Курс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
Rambler News Service 11:56
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
На днях Елизавета призналась, что наконец-то они с мужем заселились в новый дом.
StarHit.ru 19:00
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
При решении вопроса о наказании ВС призвал иметь в виду, что оно должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
РИА Новости 18:29
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Футбол
Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем
ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя.
Город+ 08:27
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Энергетика
Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
Здоровье
В глазном центре Красноярска 89 человек заразились коронавирусом
На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что в глазном центре Красноярска зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе среди заболевших 13 сотрудников центра.
ТВ-Енисей 06:26
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14