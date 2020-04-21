Энергетика
RuNews24.ruЦена нефти WTI вышла из отрицательного значения
Резкое снижение стоимости североамериканской нефти WTI существенно влияет на падение цен всех прочих марок нефти, хотя их показатели не снижаются так резко. Эксперты предполагают, что после окончания продажи WTI с поставками в мае, ее цена постепенно увеличится.
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Энергетика
Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46
Политика
Минсельхоз РФ опроверг Лукашенко: запрета на экспорт гречки нет
Минск, 21 апреля 2020, 18:51 — REGNUM «Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — проинформировала сегодня, 21 апреля пресс-службы Минсельхоза России.
REGNUM 11:51
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Политика
В Турции отложат введение ЗРС С-400 в эксплуатацию
Власти Турции решили отложить введение в эксплуатацию зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на ряд СМИ.
Моя Москва.онлайн 02:52
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Пушков указал, что задачей замглавы минздрава является обеспечение врачей бахилами и защитными средствами.
Инфорос вчера в 00:58
Общество
Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции
Граждан могут отштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже.
РИА Новости 07:14
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Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
Политика
Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе
Акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла накануне во Владикавказе, может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.
РБК 05:30
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания вчера в 07:49
Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины.
Российская газета 11:31
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Кино
Квентин Тарантино рассказал об унизительном провале своего фильма
Квентин Тарантино назвал унизительным провал фильмов, которые он снял вместе с Робертом Родригесом в рамках проекта «Грайндхаус».
Профиль вчера в 12:39
Происшествия
В Новосибирске дерево упало на припаркованный автомобиль
Atas.info вчера в 06:46
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали, как лечиться от коронавируса дома
Люди с благоприятным течением коронавирусной инфекции могут выздороветь и дома, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.
Известия Мордовии 09:54
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города
Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.
REGNUM 10:23
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском 09:22
Экономика
Правительство Башкирии подписало меморандум с банками
Правительство Башкирии подписало с пятью банками меморандум о сотрудничестве.
ГлавУфа 10:35
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Ольга Прокофьева сообщила, что Анастасии Заворотнюк «очень повезло»
В беседе с Борисом Корчевниковым ни Смолкин, ни Прокофьева не стали давать какие-то конкретные данные по поводу болезни Заворотнюк, но Ольга со своей стороны выразила уверенность, что Насте очень повезло.
Bimru.ru 08:32
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У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28