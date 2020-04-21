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Политика Минсельхоз РФ опроверг Лукашенко: запрета на экспорт гречки нет Минск, 21 апреля 2020, 18:51 — REGNUM «Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — проинформировала сегодня, 21 апреля пресс-службы Минсельхоза России. 529

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Общество ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины. 142

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Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,8K

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Общество Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.