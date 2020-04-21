Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям. Согласно данным биржи NYMEX, цены выросли до 2,21 доллара за баррель.

Армия и оружие Норвегия назвала Россию главной угрозой Норвегия сообщила, что Россия представляет собой угрозу и является главным противником.

Общество В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". 1,3K

Религия Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 9

Экономика Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем. 264

Общество «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales «Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот». 6

Здоровье Чайка передал в больницы СКФО комплекты средств индивидуальной защиты Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка передал в медицинские учреждения округа комплекты средств индивидуальной защиты, купленные за свой счет, сообщается на официальной странице аппарата полпредства в Instagram.

Происшествия Призывавшего к митингам во Владикавказе певца оштрафовали Призывавший к митингам во Владикавказе певец Вадим Чельдиев оштрафован на 75 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5K

Экономика Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он бы не стал сейчас вводить налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб. Об этом он рассказал в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал "Сбербанк TV"). 4

Экономика Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство По словам главы Сбербанка, в настоящее время в экономическом блоке правительства уже работают "прекрасные молодые люди, квалифицированные и умные", поэтому вопрос его возвращения в кабмин не стоит. 111

Энергетика Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI Почему дешевеет нефть Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля.

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 1,9K

Здоровье Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто поражается мышца сердца, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 386

Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 65

Наука Вакцина от разных штаммов коронавируса успешно испытана на обезьянах Организм всех подопытных животных примерно через одну-две недели после введения препарата начал вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2. 16

Кино Дэвид Линч рассказал о продолжении сериала «Твин Пикс» Режиссер Дэвид Линч прокомментировал слухи о том, что будет снято продолжение сериала «Твин Пикс».

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,3K