Энергетика
Life.ruСтоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям. Согласно данным биржи NYMEX, цены выросли до 2,21 доллара за баррель.
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Комментарии
Армия и оружие
Норвегия назвала Россию главной угрозой
Норвегия сообщила, что Россия представляет собой угрозу и является главным противником.
Телеканал 360° 09:47
Общество
Беглов не исключил введения пропускного режима в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство города готово к разным сценариям развития событий с коронавирусом.
Мойка78 07:14
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Экономика
Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales
«Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 07:12
Здоровье
Чайка передал в больницы СКФО комплекты средств индивидуальной защиты
Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка передал в медицинские учреждения округа комплекты средств индивидуальной защиты, купленные за свой счет, сообщается на официальной странице аппарата полпредства в Instagram.
ТАСС 08:45
Происшествия
Призывавшего к митингам во Владикавказе певца оштрафовали
Призывавший к митингам во Владикавказе певец Вадим Чельдиев оштрафован на 75 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 08:49
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он бы не стал сейчас вводить налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб. Об этом он рассказал в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал "Сбербанк TV").
РБК 08:13
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство
По словам главы Сбербанка, в настоящее время в экономическом блоке правительства уже работают "прекрасные молодые люди, квалифицированные и умные", поэтому вопрос его возвращения в кабмин не стоит.
Российская газета 09:34
Энергетика
Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI
Почему дешевеет нефть Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля.
РБК 09:50
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
Происшествия
Мошенники выманили у пенсионеров 22 миллиона рублей
Пожилой человек сообщил, что аферисты обманом выманили у него почти пятьсот шестьдесят тысяч рублей.
Российская газета 02:16
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Здоровье
Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто поражается мышца сердца, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:42
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Наука
Вакцина от разных штаммов коронавируса успешно испытана на обезьянах
Организм всех подопытных животных примерно через одну-две недели после введения препарата начал вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2.
Российская газета 07:16
Кино
Дэвид Линч рассказал о продолжении сериала «Твин Пикс»
Режиссер Дэвид Линч прокомментировал слухи о том, что будет снято продолжение сериала «Твин Пикс».
Рамблер 08:21
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55