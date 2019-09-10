Энергетика
Expert.ruЦены на нефть растут из-за снижения запасов в США
Фьючерсы на октябрь сорта WTI прибавили в цене 0,92%, составив $57,93. Запасы нефти в США упали за прошедшую неделю на 7,2 миллиона баррелей, сообщает API. Неделей раньше запасы выросли на 400 тысяч баррелей.
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По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
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Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
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Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ
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Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
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Украина приостановила разрыв отношений с Россией
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