Энергетика
ГЛАС.RUСтоимость нефти достигает важной отметки
Вчера, 10 сентября, при закрытии торгового дня стоимость нефти марки Brent показывала рост на 0,13% и достигла отметки в 63,74 доллара за баррель.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:28, Вашингтон
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Общество
Россия оказалась на 46-м месте в мире по числу пенсионеров
Население в России и мире стареет, и по числу пенсионеров страна располагается на 46-м месте.
БИЗНЕС Online 02:22
Футбол
Луис Адриано сделал хет-трик за «Палмейрас»
Евро-футбол.ру 01:03
Политика
В центре Улан-Удэ продолжается стихийная акция протеста
Байкал24 вчера в 10:23
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 09 сентября в 14:56
Авто
В Красноярске откроется новый дилерский центр Mitsubishi Motors
Newslab.ru вчера в 00:55
Политика
Новак заявил о готовности России к переговорам по газу с Украиной и ЕК
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.
RT на русском 02:57
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила бетонное ограждение
В Челябинске маршрутный автобус протаранил бетонное ограждение. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ. Авария произошла днём 11 сентября.
REGNUM 04:01
Общество
Более 20% россиян не удовлетворены условиями на своей работе
Каждый пятый россиянин (21%) не удовлетворен своей работой, остальные же 79% довольны ее условиями, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Интерфакс 04:00
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Общество
Джигурда оправдал выступление Билана в Самаре
Известия 09 сентября в 13:08
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
На 95-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Тимур Энеев. Его не стало 8 сентября, говорится на сайте РАН.
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская «наигралась» в актерскую профессию
Елизавета Боярская сообщила, что «наигралась» в профессию актрисы.
OAnews вчера в 12:46
Гаджеты
Билайн открывает в России Центр экспертизы в digital-сфере
Билайн открывает в России Центр технологической экспертизы, который будет работать в трех основных направлениях: Big Data, ТВ/медиа и экосистема решений для самообслуживания клиентов B2C.
CNews 03:38
Здоровье
Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину
Ранее профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд заявил, что употребление в пищу мяса человеческих трупов может спасти человечество.
URA.Ru вчера в 02:15