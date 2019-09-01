Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUСтоимость нефти достигает важной отметки

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Вчера, 10 сентября, при закрытии торгового дня стоимость нефти марки Brent показывала рост на 0,13% и достигла отметки в 63,74 доллара за баррель.
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Нефть: цена достигла важного сопротивления

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Стоимость нефти достигает важной отметки

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:28, Вашингтон
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