Ранее курс рубля на рынке Forex отыграл часть падения к евро и доллару на фоне обвала мировых цен на нефть.

Цены на нефть отыграли часть падения при обвале

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