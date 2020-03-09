Энергетика
Народные новостиЦены на нефть отыграли часть падения при обвале
Ранее курс рубля на рынке Forex отыграл часть падения к евро и доллару на фоне обвала мировых цен на нефть.
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«На нефтяном рынке началась настоящая ценовая война». Эксперты об обрушении цен на сырье
Ведомостивчера в 09:20
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
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