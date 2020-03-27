Коронавирус
ВедомостиСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. На 19:30 мск цена барреля Brent с поставкой в мае снижалась на 7,67% до $24,32. Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г.
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Здоровье
Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю
Напомним, для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя в России объявлена нерабочей.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров
16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Происшествия
В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина
В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
Футбол
Гол Милевского принес «Динамо-Брест» победу над «Слуцком»
Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил 35-летний украинский форвард Артем Милевский.
Общество
В России создали препарат для лечения коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
Футбол
Пауло Дибала заявил, что излечился от коронавируса
Здоровье
Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России
Возможный вариант распространения COVID-19 главный инфекционист столичного Минздрава Николай Малышев сравнил с ядерной реакцией.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для всех возрастов
Коронавирусная инфекция опасна для людей всех возрастов, смертность и заражения наблюдаются и у молодых людей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Общество
Передвижение жителей Чечни ограничили
Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
Экономика
Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Политика
Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Экономика
Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса
DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».