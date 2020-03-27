Коронавирус

ВедомостиВедомостиСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. На 19:30 мск цена барреля Brent с поставкой в мае снижалась на 7,67% до $24,32. Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г.
Читать в источнике
Комментировать168

Подробнее о событии

Новости кризиса 28 марта: россияне получили пособия и пенсии досрочно, стоит ли забирать деньги из банков, мировая экономика в рецессии

URA.Ru00:00

Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБКвчера в 14:54

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАССвчера в 09:56

Цена нефти Brent после роста упала ниже 25 долларов за баррель

РЕН ТВвчера в 10:13

Нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Газета.Ruвчера в 09:59

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новостивчера в 11:33

Нефть упала ниже психологической отметки

Lenta.ruвчера в 10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Здоровье

Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя в России объявлена нерабочей.
Мой город Чебоксары вчера в 04:10
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Известия 06:03
Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Известия 07:29
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM 07:23
Футбол

Гол Милевского принес «Динамо-Брест» победу над «Слуцком»

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил 35-летний украинский форвард Артем Милевский.
Sport24.ru 07:53
Общество

В России создали препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
РИА Новости 08:34
Футбол

Пауло Дибала заявил, что излечился от коронавируса

Газета.Ru 03:53
Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Возможный вариант распространения COVID-19 главный инфекционист столичного Минздрава Николай Малышев сравнил с ядерной реакцией.
Бел.Ру 26 марта в 02:33
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Общество

Российские звезды шоу-бизнеса снялись в клипе про самоизоляцию

Lenta.ru 08:26
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Экономика

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Вести.Ru 26 марта в 23:14
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Общество

В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для всех возрастов

Коронавирусная инфекция опасна для людей всех возрастов, смертность и заражения наблюдаются и у молодых людей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 07:24
Общество

Передвижение жителей Чечни ограничили

Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
Lenta.ru 08:22
Экономика

Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам

Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Росбалт 26 марта в 11:37
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия 07:47
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва 08:23
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Экономика

Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса

DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Красная весна 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное