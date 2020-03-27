Коронавирус
ВедомостиСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. На 19:30 мск цена барреля Brent с поставкой в мае снижалась на 7,67% до $24,32. Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Экономика
Фондовые торги в США закрылись снижением индексов
Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
Кино
Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами
Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Здоровье
Минздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса
Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России.
Экономика
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Политика
Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян
48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Общество
На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам
Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.
Происшествия
В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу обратился к народу на русском языке в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»
Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Политика
В Кремле наметили новые даты голосования по Конституции
В администрации президента России наметили предварительные возможные даты для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
Общество
В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве
Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка
Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.
Политика
США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам
США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.
Технологии
Wargaming.net подала иск в американский суд на бывших сотрудников
В декабре 2019 года Wargaming.net подала иски в Беларуси по отношению к сотрудникам «БлицТим» за использование игрового движка DAVA Engine, права на который принадлежат компании с 2014 года.