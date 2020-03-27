Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. На 19:30 мск цена барреля Brent с поставкой в мае снижалась на 7,67% до $24,32. Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Экономика Фондовые торги в США закрылись снижением индексов Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.

Игры BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.

Кино Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.

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Здоровье Минздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России.

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Политика Посольство России направило протест газете La Stampa Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.

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Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

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