Коронавирус

ВедомостиВедомостиСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. На 19:30 мск цена барреля Brent с поставкой в мае снижалась на 7,67% до $24,32. Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г.
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Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБК14:54

Для США, скорее, выгодны низкие цены на нефть – аналитики

SIA.ru24 марта в 23:08

Новости кризиса 27 марта: Россия потеряет триллионы рублей, продажу алкоголя могут запретить

URA.Ru11:11

Цена на нефть марки Brent упала ниже $25 за баррель

Smolnarod.ru10:38

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАСС09:56

Падение цены нефти Brent ускорилось, курс доллара превысил 79 рублей

Росбалт10:48

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новости11:33
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Экономика

Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.
ТАСС 16:44
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета 20:55
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
NewInform 03:36
Кино

Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса

Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Live24 25 марта в 05:30
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами

Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 14:17
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец 06:37
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Здоровье

Минздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса

Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России.
REGNUM 20:39
Экономика

Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Вести.Ru вчера в 08:21
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 21:51
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру 04:54
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 04:04
Общество

На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам

Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.
Вести.Ru 21:12
Происшествия

В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru вчера в 00:57
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу обратился к народу на русском языке в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 16:27
Общество

Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»

Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
News.ru 19:11
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Политика

В Кремле наметили новые даты голосования по Конституции

В администрации президента России наметили предварительные возможные даты для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Труд 10:18
Армия и оружие

Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
РБК 19:14
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Экономика

Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка

Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:22
Политика

США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам

США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.
Известия 19:20
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Технологии

Wargaming.net подала иск в американский суд на бывших сотрудников

В декабре 2019 года Wargaming.net подала иски в Беларуси по отношению к сотрудникам «БлицТим» за использование игрового движка DAVA Engine, права на который принадлежат компании с 2014 года.
CyberSport.ru 05:30
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