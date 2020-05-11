Энергетика
ИнтерфаксBrent подорожала до $29,71 за баррель
К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель. 11 мая Brent подешевела на $1,34 (4,3%).
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
Комментарии
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Кино
Определён самый популярный фильм на самоизоляции
Life.ru 21:21
Гаджеты
Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro
Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня 11:29
Здоровье
Медик объяснил принцип формирования иммунитета к COVID-19
По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту.
Вечерняя Москва 17:17
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Армия и оружие
Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике
ФАН 05:33
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
Интерфакс 06:39
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport 10 мая в 12:47
Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru 06:51
Общество
В Бурятии частично сняли ограничительные меры
RT на русском 22:28
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
Здоровье
Вслед за масочным в Алтайском крае могут ввести перчаточный режим
С 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим из-за коронавируса.
Алтайская правда 20:46
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru 08:40
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Коммерсантъ 04:36
Общество
В Приморье число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек
Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1 тысячу человек, за сутки подтверждены еще 52 случая COVID-19, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:27
Армия и оружие
В сирийском Идлибе закидали камнями российские и турецкие бронемашины
Московский Комсомолец 17:31
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Технологии
Глава NVIDIA готовится к презентации самой крупной в мире видеокарты
Пресс-служба NVIDIA заинтриговала подписчиков в соцсетях, распространив заявление основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга о том, что во время презентации 14 мая он покажет самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
Goroday.ru 21:03
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv 04:55
Происшествия
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК 21:27
Происшествия
В Чечне умер от коронавируса замглавврача станции скорой помощи
В Чечне скончался от коронавируса заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.
Росбалт 22:59
Общество
В Саратовской области планируется отмена ряда ограничительных мер
В Саратовской области на фоне сохранения режима самоизоляции с сегодняшнего дня возобновили работу все промышленные предприятия.
Глас Народа 13:23