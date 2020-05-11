К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель. 11 мая Brent подешевела на $1,34 (4,3%).

Brent подорожала до $29,71 за баррель

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