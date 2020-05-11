Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксBrent подорожала до $29,71 за баррель

К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель. 11 мая Brent подешевела на $1,34 (4,3%).
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Цены на нефть снижаются в среду утром

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На рынке нефти растут опасения второй волны пандемии

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Нефть Brent выросла до 29,71 долларов за баррель

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Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

News.ru02:05

Цена нефти Brent снижалась до $29,35

ТАССвчера в 14:39

Цена нефти Brent превысила $31 на новостях о сокращении добычи саудитами

РБКвчера в 09:07

Цена нефти сегодня, 10 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

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Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
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В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
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Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro

Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
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Медик объяснил принцип формирования иммунитета к COVID-19

По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту.
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В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
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Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике

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Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Фигурное катание

Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
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Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
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В Бурятии частично сняли ограничительные меры

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Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
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Вслед за масочным в Алтайском крае могут ввести перчаточный режим

С 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим из-за коронавируса.
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Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

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Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

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Сбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

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В Приморье число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек

Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1 тысячу человек, за сутки подтверждены еще 52 случая COVID-19, сообщает правительство региона.
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В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

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Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
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Глава NVIDIA готовится к презентации самой крупной в мире видеокарты

Пресс-служба NVIDIA заинтриговала подписчиков в соцсетях, распространив заявление основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга о том, что во время презентации 14 мая он покажет самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
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Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

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США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
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В Чечне умер от коронавируса замглавврача станции скорой помощи

В Чечне скончался от коронавируса заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.
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В Саратовской области планируется отмена ряда ограничительных мер

В Саратовской области на фоне сохранения режима самоизоляции с сегодняшнего дня возобновили работу все промышленные предприятия.
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