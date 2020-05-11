Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксBrent подорожала до $29,71 за баррель

К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель. 11 мая Brent подешевела на $1,34 (4,3%).
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Мосбиржа, Brent, Tesla, «Башнефть»: за какими котировками следить

РБК02:01

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

News.ru02:05

Цены на нефть незначительно растут после падения по итогам предыдущей сессии

Эхо Москвы01:33

Цены на нефть на мировых рынках показали рост

ИА Красная Весна02:13

Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

РЕН ТВ03:21

Цены на нефть стабилизировались ниже отметки 30 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:21

Цена нефти Brent снижалась до $29,35

ТАССвчера в 14:39
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Комментарии

Общество

В Башкирии отменяют режим самоизоляции

С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
12
Общество

По 10 тысяч рублей получат все семьи с детьми от 3 до 15 лет в Бердске

В обращении к нации президент озвучил, что с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
Свидетель (г. Бердск) 02:06
1,9K
Происшествия

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
734
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила военную песню ко Дню Победы.
Народные новости 10 мая в 05:27
53
Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
98
Политика

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
486
Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Российская газета 01:15
Политика

Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру 10 мая в 11:50
5,4K
Происшествия

В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика

Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.
Российская газета 00:45
Общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов

Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн вчера в 05:45
73
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 64 человека

Регион 64 02:37
558
Экономика

Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

Названа стоимость объявленных ранее президентом России Владимиром Путиным антикризисных мер.
Lenta.ru вчера в 18:18
5
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
265
Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

В России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса за стуки.
BFM.ru 03:37
5
Происшествия

В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне

Российская газета 02:08
4
Здоровье

В Ростовской области выявили ещё 88 носителей коронавируса

REGNUM вчера в 04:04
571
Общество

Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением

В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски.
Lenta.ru 02:56
11
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
128
Общество

В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, за весь период наблюдений зарегистрировали 221 344 человека с инфекцией.
ФАН вчера в 04:01
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,3K
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
1,7K
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
571
Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
63
Общество

Сторонники теории заговора о коронавирусе начали нападать на людей

The Guardian пишет, что недовольные часто путают людей в специальных жилетах, работающих, например, с телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G.
Lenta.ru 02:25
6
Общество

Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
Финансовая газета 10 мая в 07:05
659
Происшествия

В Крыму скончались две женщины с коронавирусом

Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму.
REGNUM 03:51
1
Игры

Maze Theory выпустит игры по мотивам «Доктора Кто» и «Острые козырьки» на основных платформах в 2021 году

Студия Maze Theory объявила о том, что выпустит видеоигры по мотивам сериалов «Доктор Кто» и «Острые козырьки» на множестве платформ, включая ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
3DNews 02:32
Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru вчера в 12:24
615
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
250
Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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