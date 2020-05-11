Энергетика
КоммерсантъСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
По состоянию на 11:51 мск Brent чуть отыграла падение до $30,13 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 3,23%, до $23,94 за баррель. Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель на прошлой неделе.
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Комментарии
Общество
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая
Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.
ТАСС 06:03
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Наука
С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью
С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:21
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Общество
Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая
С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.
Татарстан-24 05:09
Политика
Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток вчера в 07:15
Технологии
Туристы рассказали, как готовятся к будущим путешествиям
РИА Новости 05:53
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
Политика
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
На Кубани режим карантина из-за пандемии продлили до 23 мая
Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса, до 23 мая.
ТАСС вчера в 07:50
Общество
В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции
Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
RT на русском 03:23
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая
К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 04:07
Общество
Коронавирус выявили в новых районах Самарской области
Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Происшествия
В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека
Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
REGNUM вчера в 03:11
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
Интерфакс вчера в 16:46
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Здоровье
В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Общество
Китай готовится к распродаже госдолга США
Китай готовится к распродаже госдолга США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:27
Происшествия
Иран сообщил о гибели 19 человек во время инцидента с военным кораблем
Тегеран, 11 мая 2020, 11:52 — REGNUM В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали.
REGNUM 04:52
Наука
Врожденная иммунная система и трансплантация органов
Ученые обнаружили, что врожденная иммунная система может запоминать чужеродные клетки и вызывать отторжение трансплантируемого органа, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Science.
Научная Россия 08 мая в 16:38