Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

По состоянию на 11:51 мск Brent чуть отыграла падение до $30,13 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 3,23%, до $23,94 за баррель. Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель на прошлой неделе.
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Цена нефти Brent снова падает на бирже в Лондоне

РЕН ТВ05:59

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

РБК04:22

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

Коммерсантъ04:57

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Эхо Москвы05:37

Цена нефти на сырьевых биржах снизилась

ИА Красная Весна01:50

Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Pravda.Ruвчера в 22:51

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Комментарии

Общество

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая

Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.
ТАСС 06:03
30
Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
122
Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
1,9K
Наука

С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью

С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:21
2
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
27
Общество

Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая

С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.
Татарстан-24 05:09
91
Политика

Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
5,2K
Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток вчера в 07:15
59
Технологии

Туристы рассказали, как готовятся к будущим путешествиям

РИА Новости 05:53
Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
249
Политика

Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
1,3K
Общество

На Кубани режим карантина из-за пандемии продлили до 23 мая

Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса, до 23 мая.
ТАСС вчера в 07:50
1,6K
Общество

В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
RT на русском 03:23
1,6K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая

К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 04:07
262
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
83
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
131
Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
285
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
406
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
619
Происшествия

В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека

Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
REGNUM вчера в 03:11
524
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
604
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

Интерфакс вчера в 16:46
134
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
1K
Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
720
Здоровье

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса

В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
194
Наука

Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
4,8K
Общество

Китай готовится к распродаже госдолга США

Китай готовится к распродаже госдолга США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:27
227
Происшествия

Иран сообщил о гибели 19 человек во время инцидента с военным кораблем

Тегеран, 11 мая 2020, 11:52 — REGNUM В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали.
REGNUM 04:52
138
Наука

Врожденная иммунная система и трансплантация органов

Ученые обнаружили, что врожденная иммунная система может запоминать чужеродные клетки и вызывать отторжение трансплантируемого органа, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Science.
Научная Россия 08 мая в 16:38
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