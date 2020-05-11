Стоимость июльского фьючерса на Brent снизилась на 3,29% — до $29,95 за баррель к 12:27 мск. В 14:08 мск цена на нефть Brent составила $30,08 (-2,87%). Нефть марки WTI с поставками в июле торгуется на отметке $25,52, снижение составило — $2,48.

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

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