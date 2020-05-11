Энергетика
REGNUMЦена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость июльского фьючерса на Brent снизилась на 3,29% — до $29,95 за баррель к 12:27 мск. В 14:08 мск цена на нефть Brent составила $30,08 (-2,87%). Нефть марки WTI с поставками в июле торгуется на отметке $25,52, снижение составило — $2,48.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Комментарии
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Политика
Воронежская область готовится к «аккуратному» снятию ограничений
Правительство Воронежской области готовится обозначить шаги по аккуратному выходу региона из ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:32
Армия и оружие
Танк Т-80Б установили в Новой Усмани на Аллее Героев
В администрации района уточнили, что в Новую Усмань танк привезли издалека – машина на трале преодолела более 900 км. Перед установкой на Аллее Героев Т-80Б прошел процедуру демилитаризации – то есть в качестве оружия он использоваться не может.
Обозреватель Врн 08:40
Общество
Выплату в 10 тысяч рублей могут назначить почти для 22 млн детей
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет могут быть назначены для 22 миллионов детей в России, заявили в пресс-службе Минтруда.
Парламентская газета 13:44
Общество
Путин: с 12 мая завершается режим нерабочих дней
Единый период нерабочих дней завершается с 12 мая.
Мойка78 09:12
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
Политика
Владимир Путин объявил об окончании выходных дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране.
Калининград.Ru 09:18
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Газета.Ru 15:15
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Авто
Новый Toyota Highlander летом появится в России
Новый автомобиль построен на современной модульной платформе TNGA, что позволяет компании Toyota комбинировать различные варианты комплектующих и быстро разрабатывать новые вариации Toyota Highlander.
Car.ru 14:51
Общество
Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском 10:19
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Здоровье
Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service 09 мая в 01:49
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Общество
Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье
Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия 14:29
Игры
С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator
На изображениях демонстрируются самолёты в движении и красочные пейзажи городов, которые запечатлены с разных высот.
3DNews 08 мая в 11:51
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Общество
Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 17:36 — REGNUM Семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получить разово более 30 тыс. рублей на одного ребёнка.
REGNUM 10:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Общество
Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии
По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
Финансовая газета вчера в 07:05
Общество
На Кубани продлили карантин до 23 мая
На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
Evo-rus.com 15:06
Здоровье
Ограничения из-за коронавируса в Забайкалье продлили до 25 мая
На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая.
Забайкальский рабочий 06:54
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52