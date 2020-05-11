Энергетика
КоммерсантъСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
По состоянию на 14:23 мск Brent чуть отыграла падение до $30,08 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,63%, до $24,09 за баррель. Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель на прошлой неделе.
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Комментарии
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
Кино
Стала известна стоимость продолжений «Аватара»
Профиль 08:00
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
Общество
Принц Гарри выпустил первое видеообращение после переезда в США
Принц Гарри записал свое первое видеообращение после переезда в Лос-Анджелес.
Народные новости вчера в 22:10
Здоровье
В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК вчера в 01:38
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Происшествия
СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара
В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко болел коронавирусом, но уже работает, сообщила пресс-служба правительства региона.
Интерфакс 07:02
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен
MOS.news 01:02
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Происшествия
Основатель «Омбудсмена полиции» госпитализирован из изолятора
8 мая господина Воронцова арестовали по делу о вымогательстве 300 тыс. руб. "В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую и он был госпитализирован в 20-ю больницу", — говорится в сообщении господина Бадамшина в Telegram-канале "ВЛагерь".
Коммерсантъ 07:57
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
КМВ Новости 08:36
Культура
Умер актер Джерри Стиллер — отец Бена Стиллера
Salt Mag 08:07
Политика
Президент Путин 11 мая может продлить нерабочие дни
Президент России Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет очередное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса, а также возможность продления периода нерабочих дней.
БрянскToday вчера в 14:49
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом
Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Музыка
Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube
Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Политика
В Киеве заявили об ограничениях на пересечение линии разграничения
Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продолжают действовать, они продлятся до особого распоряжения, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 06:58
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Авто
На продажу выставили практически новый Audi V8 1990 года
Компания Bourguignon из Нидерландов выставила на продажу Audi V8 1990 года.
Тарантас Ньюс 00:18