Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

По состоянию на 14:23 мск Brent чуть отыграла падение до $30,08 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,63%, до $24,09 за баррель. На прошлой неделе Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель.
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Цена нефти Brent снижалась до $29,35

ТАСС14:39

Нефть подешевела из-за вероятности второй волны коронавируса в Китае

News.ru09:52

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

РБК04:22

Доллар, нефть и коронавирус на 11 мая

Право.ру05:04

Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Pravda.Ruвчера в 22:51

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

Коммерсантъ04:57
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Комментарии

Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РИА Новости 16:26
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Наука

К концу столетия уровень моря поднимется на метр

Evo-rus.com 01:31
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
89
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
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Общество

В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски

Москва, 12 мая 2020, 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 20:46
Армия и оружие

В Сети показали видео удара ВСУ по позициям укрепления ДНР на 9 мая

Радио Sputnik 12:59
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Общество

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

РИА Новости 20:20
1
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
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Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
8
Здоровье

В апреле этого года в Москве умерли 11 тысяч 846 человек, согласно данным столичного управления ЗАГС

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,9% - это самый низкий показатель среди стран, где больше сорока тысяч заболевших.
Эхо Москвы 09:02
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Политика

Путин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.
ИрСити 09:34
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
38
Шоу-бизнес

Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников

Телеведущая Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников в социальной сети Instagram.
ФАН 07:48
4
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
56
Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
46
Экономика

В России могут приравнять минимальный оклад к МРОТ

В России хотят минимальный размер оплаты труда приравнять к минимальному окладу.
ФедералПресс 20:18
Гаджеты

Стали известны особенности iPhone 12

ИА Красная Весна вчера в 13:44
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Происшествия

12-летнего велосипедиста сбил водитель Toyota Vista в Южно-Сахалинске

39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался в северном направлении по дворовому проезду, по улице Пограничной, в городе Южно-Сахалинске 08 мая 2020 года, в 17.45.
SakhalinMedia.ru 20:10
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Футбол

Пол-«Спартака», вся «Уфа» и другие на витрине. Летом рынок взорвется

Еще в марте и начале апреля казалось, что Европа обойдется легким испугом, проседанием рынка на 10-15 процентов на один год, и возвращением к прежней жизни следующим летом.
Спорт-Экспресс 01:15
Футбол

Бывший игрок «Ливерпуля» Ламберт: то, как тренировался Балотелли – это позор

Воспитанник «Ливерпуля» Рики Ламберт, выступавший в составе «мерсисайдцев» в сезоне-2014/2015, поделился мнением о бывшем одноклубнике — Марио Балотелли.
Чемпионат 19:12
Политика

Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине

Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
25
Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
356
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
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Здоровье

Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
Общество

Путин ввел доплаты работникам социальных учреждений на три месяца

Работники социальных учреждений, включая врачей, младший медицинский и технический персонал, получат специальные федеральные доплаты на три месяца.
Татар-информ 09:42
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Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

Live24 04:59
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Экономика

Киргизия попросила Россию снизить цены на газ

Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03
47
Общество

Путин: семьи получат господдержку в размере 10 тысяч рублей за ребенка

Семьи, в которых родители или опекуны потеряли работу в период с апреля по июнь, получат по три тысячи рублей на ребенка.
Udm-Info 12:59
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