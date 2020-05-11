Энергетика
КоммерсантъСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
По состоянию на 14:23 мск Brent чуть отыграла падение до $30,08 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,63%, до $24,09 за баррель. Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель на прошлой неделе.
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