Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

По состоянию на 14:23 мск Brent чуть отыграла падение до $30,08 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,63%, до $24,09 за баррель. Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель на прошлой неделе.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

Коммерсантъ04:57

Цена нефти Brent снова падает на бирже в Лондоне

РЕН ТВ05:59

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Эхо Москвы05:37

Цена на нефть Brent опустилась ниже $30

News.ru06:15

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

РБК04:22

Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Pravda.Ruвчера в 22:51

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 07:54, Ашберн

Комментарии

Гаджеты

Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая

Picsnews.net 03:47
Общество

На всех станциях метро Москвы запущена продажа масок и перчаток

966 точек продажи масок и перчаток заработали в московском метрополитене, заявил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Московский Комсомолец 07:08
52
Политика

Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу

Господин Мишустин сообщил о заболевании коронавирусом в конце апреля в ходе видеосвязи с президентом.
Коммерсантъ 07:18
3
Общество

МВД назвало регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

В МВД назвали регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции.
Рифей-Пермь 02:41
1,8K
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка

Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно.
Gazeta.SPb вчера в 18:01
44
Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
1,5K
Общество

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко болел коронавирусом, но уже работает, сообщила пресс-служба правительства региона.
Интерфакс 07:02
103
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
15
Общество

Илон Маск на русском языке обругал экс-министра труда США

Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха в своем Twitter-аккаунте, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:11
421
Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
8
Наука

Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
4,8K
Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
44
Культура

Умер американский актер Джерри Стиллер

Американский актер и комик Джерри Стиллер, известный по ролям в сериалах "Сайнфелд" и "Король Квинса", скончался в возрасте 92 лет, сообщил сын артиста, актер Бен Стиллер.
РИА Новости 07:21
3
Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
11
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
195
Политика

Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
5,3K
Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
45
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции

По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
19
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
2,1K
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Газета.Ru вчера в 17:32
892
Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09 мая в 09:48
1K
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США пролетел у западных границ России

Американский стратегический сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer 11 мая совершил полёт вблизи российской границы в районе Балтики.
News.ru 07:44
6
Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

RT на русском 04:26
6
Шоу-бизнес

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 01:01
1
Авто

Китайский седан Weltmeister Maven обещает 800 км на одном заряде

SpeedMe 04:24
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
148
Экономика

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
РИА Новости 06:37
2
Политика

Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
РИА Новости 04:34
Музыка

Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»

Видео опубликовано на сайте YouTube.
REGNUM 08 мая в 11:55
1
Игры

Авторы квеста Thimbleweed Park выпустили бесплатный спин-офф

Спин-офф детективного квеста Thimbleweed Park доступен бесплатно в Steam и Epic Games Store. Об этом разработчики сообщили в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное