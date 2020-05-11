Энергетика
КоммерсантъСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30
По состоянию на 14:23 мск Brent чуть отыграла падение до $30,08 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,63%, до $24,09 за баррель. На прошлой неделе Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель.
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Здоровье
В США повышен прогноз по смертности от коронавируса
Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 20:56
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РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости вчера в 10:41
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Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru вчера в 14:04
Общество
Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО
Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования.
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Регионы начали отказываться использовать новые ИВЛ из-за пожаров
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Город32 11 мая в 09:44
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Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru вчера в 18:31
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс вчера в 04:34
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Коммерсантъ вчера в 23:05
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У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника
Lenta.ru вчера в 19:14
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Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС вчера в 11:03
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
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США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Общество
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
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Александр Петров назвал самый волнующий поцелуй в своей карьере
РЕН ТВ вчера в 21:59
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Россия жестко ответила на военные учения Японии и США
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Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Политика
Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов
Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров.
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Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Жителям России стоит готовиться к тому, что летом 2020 году в России участятся природные катаклизмы.
Газета.Ru вчера в 20:34
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Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
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Трамп нашел способ наказать Китай
Ранее стало известно, что желание США наказать Китай за коронавирус возмутило Пекин, так что руководство страны готово пойти на обострение конфликта и даже разорвать первую фазу торгового соглашения.
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