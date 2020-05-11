Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

По состоянию на 14:23 мск Brent чуть отыграла падение до $30,08 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,63%, до $24,09 за баррель. На прошлой неделе Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель.
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Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:44

Цена нефти WTI поднялась выше $25

ИА Красная Веснавчера в 14:44

Цены на нефть незначительно растут после падения по итогам предыдущей сессии

Эхо Москвывчера в 01:33

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи сырья

News.ruвчера в 02:05

Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок

Pravda.Ruвчера в 06:33

Цена нефти Brent снижалась до $29,35

ТАСС11 мая в 14:39

Цена нефти Brent превысила $31 на новостях о сокращении добычи саудитами

РБК11 мая в 09:07
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Здоровье

В США повышен прогноз по смертности от коронавируса

Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 20:56
Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости вчера в 10:41
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Спорт

Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru вчера в 14:04
Общество

Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО

Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования.
32CARS.ru вчера в 12:37
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Происшествия

Регионы начали отказываться использовать новые ИВЛ из-за пожаров

В больнице Святого Георгия в Петербурге пожар случился утром 12 мая, погибли пять человек, а причиной ЧП губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание одного из аппаратов ИВЛ.
РБК вчера в 10:59
Общество

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

Piter.tv вчера в 15:51
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Общество

Брянские семьи с детьми получат несколько выплат

Город32 11 мая в 09:44
Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru вчера в 18:31
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс вчера в 04:34
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Коммерсантъ вчера в 23:05
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Здоровье

У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника

Lenta.ru вчера в 19:14
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Транспорт

Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС вчера в 11:03
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
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Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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Экономика

Роман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
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Шоу-бизнес

Александр Петров назвал самый волнующий поцелуй в своей карьере

РЕН ТВ вчера в 21:59
Армия и оружие

Россия жестко ответила на военные учения Японии и США

Территория новостей вчера в 07:46
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Игры

Disco Elysium получит русскоязычную локализацию

News.ru вчера в 04:39
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Политика

Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов

Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров.
РИА Новости вчера в 21:58
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Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Жителям России стоит готовиться к тому, что летом 2020 году в России участятся природные катаклизмы.
Газета.Ru вчера в 20:34
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ вчера в 13:21
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Политика

Трамп нашел способ наказать Китай

Ранее стало известно, что желание США наказать Китай за коронавирус возмутило Пекин, так что руководство страны готово пойти на обострение конфликта и даже разорвать первую фазу торгового соглашения.
Lenta.ru вчера в 23:16
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